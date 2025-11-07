El Oso, en Cosgaya, tradición y cariño en cada plato

Isabel González Casares Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:00 Comenta Compartir

En la localidad lebaniega de Cosgaya (Camaleño), con los Picos de Europa como paisaje de portada, se encuentra el complejo hostelero El Oso, que dirigen desde hace 45 años las hermanas Rivas González. El establecimiento dispone de 50 habitaciones, distribuidas en un edificio principal y otro anexo y cuenta también con un restaurante cuya carta es un compendio de lo mejor de la rica gastronomía de la zona.

Las bases de ese sostenimiento en un sector tan competitivo lo llevan impreso en su carácter una familia emprendedora que, con el apoyo de un personal de la casa igual de empeñados en tratar al cliente como a uno de la familia, siguen adelante, con paso firme, como los árboles y el río que dominan el complejo principal, donde se encuentran el restaurante y la cafetería (esta última reservada exclusivamente para los clientes) y el edificio, de construcción más reciente, al que se llega cruzando la carretera en dirección a Fuente Dé. Sentirse como en casa, fuera de ella, es una impresión que aquí, entre las paredes y muros de piedra de El Oso, se escribe en mayúsculas. Como el respeto que se tiene en sus cocinas por la tradición culinaria de Liébana que tanto gusta.

Así, el comensal puede disfrutar, sobre todo, de la calidad del producto, especialmente en los platos de cuchara, destacando el cocido lebaniego con todos sus ingredientes presentados impecablemente: primero la sopa de cocido, y seguidamente, los garbanzos, la berza, panceta adobada, tocino blanco, jamón curado, cecina y el imprescindible 'compango'; una exquisitez de miga de pan, perejil picado, huevos, tocino, chorizo y aceite de oliva. Este es uno de los platos con los que más se identifica su cocina.

Pero la carta no se queda, lógicamente, ahí. Carnes de la comarca, con numerosas opciones a elegir (chuletón, lechazo, chuletillas, carrilleras, rabo, escalope...) y los entrantes, donde no faltan las croquetas -imperdibles las de queso picón- ni los ibéricos, el borono lebaniego o la morcilla frita acompañada de unas porciones de manzana finamente asada. En pescados, no hay que dejar de probar el bacalao con tomate, la merluza (a la plancha o rebozada), el salmón o los bocartes. Y como colofón, la carta de postres caseros con un mus de yogur como 'marca de la casa', aunque para los más golosos, está el canónigo o el arroz con leche, la tarta de limón o la de manzana (servida templada).

Y en medio de todo, el buen trato de un equipo que da como fruto la sensación de que alojarse en este complejo resulte como estar en casa o mejor.

Cosgaya Hotel del Oso

Localidad: Cosgaya, Camaleño.

Teléfono: 942 733 018

Propietarios: Familia Rivas González.

Inaugurado: 1980.

Cocina: Equipo de cocina.

Estilo de cocina: Tradicional con toques actuales en algunos platos.

Capacidad: El hotel dispone de una sala de reuniones para 25 personas que junto a su restaurante, con capacidad para unos 70 comensales, ofrece la posibilidad de realizar reuniones o comidas de empresa.

Terraza: Si, cubierta y al aire libre.

Café: Dromedario.

Aparcamiento: Si, propio.