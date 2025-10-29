El Perro de San Roque y su elegante puesta en escena en El Sardinero

La carta de este establecimiento ha evolucionado con platos en los que el producto tiene el protagonismo

José Luis Pérez Santander Miércoles, 29 de octubre 2025

La historia de este restaurante es aún corta pero por su estilo y decoración se ha convertido rápidamente en una referencia «con clase» en El Sardinero. Al frente del proyecto se encuentran María Ruiz –hija de Antonio y Marián, del restaurante Los Infantes Gourmet, y su marido, el sevillano Manuel Gómez. Ella ha volcado toda su formación en hostelería y su experiencia en grandes hoteles, así como su gusto con el diseño de interiores en un local confortable, con dos ambientes, cocina vista y dos espacios reservados, uno con capacidad para 16 personas ideal para celebraciones o reuniones de trabajo. Por su parte, Manuel, además de atender la sala del comedor del restaurante, trabaja actualmente en dar una evolución a la carta de picoteo que se ofrece en la zona del patio, en el que quiere implementar algunos conceptos gastronómicos de su tierra para convertir la misma en un lugar idóneo para compartir unas raciones con una buena relación calidad-precio.

Solomillo de ternera en salsa strogonoff. Rape alangostado. Láminas de rape cocido con pimentón sobre una base de ensaladilla rusa tradicional. Mejillones en escabeche. Profiterol de changurro. Tarta de manzana, un clásico al que se le ha dado un toque elegante y con personalidad. 1 /

Carta y sugerencias

Además de la carta, el restaurante dispone de sugerencias diarias en función del producto de temporada. Para comenzar, son habituales de la casa el puding de pescado del día, la selección de ahumados (salmón, bacalao, arenque y sardina), las anchoas, el tartar de atún rojo y unos profiteroles rellenos de changurro desmigado gratinados con una crema de marisco y que se sirven por unidades. En este capítulo de entrantes también destacan el micuit de foie de elaboración propia, el steak tartar, la cecina o el carpaccio de wagyu, y las ensaladas de bogavante, de pimientos asados con sardinas ahumadas o de tomate con queso, trufa y almedras.

El restaurante ha cumplido su primer año y destaca por su elegante y cuidado diseño interior

Entre las sugerencias, es difícil resistirse a los embutidos de bellota (jamón, paleta, caña de lomo y taco de salchichón); salpicón de rape, pulpo y gambas; mejillones en escabeche casero; escalfado de pimientos asados al horno; alcachofas de jamón ibérico o callos de wagyu con o sin garbanzos.

Para el plato principal, una especialidad recomendable es el rape alangostado. Se presenta frío, en láminas, cocido con pimentón, algo que delata el color exterior, y sobre una camita de ensaladilla rusa tradicional. Otras referencias de la casa es la lasaña crujiente de rape, bogavante y gambas con bisquet de marisco; el centollo gratinado al horno con salsa de cava y huevas salvajes; los tagliatelle al huevo con carne de bogavante desmigado y bisquet del propio bogavante o el pescado del día.

En carnes, como sugerencias figuraban el día de la visita un sabroso solomillo de ternera con una salsa strogonoff y unas costillas de cerdo asado a baja temperatura. En la carta hay especialidades tan sugerentes como unos escalopines a la vienesa de ternera blanca gallega con parmesano; un muslo de confit de pato a la naranja; un pollito coquelet asado a las finas hierbas; un roast beef al estilo inglés acompañado de espinacas a la crema; una perdiz estofada al vino tinto; unos canelones de setas, foie y trufa o los tagliatelles al huevo con carrilleras estofadas al vino tinto y lascas de parmesano.

Postres

En el capítulo de postres, la tarta de manzana es diferente, elegante y con personalidad. Luego están los profiteroles de helado de queso, la tarta de queso y la tarta de manzana, entre otros.

Finalmente destacar la capacidad del negocio para organizar eventos privados en el local.

Santander El Perro de San Roque

Dirección: Av. de los Infantes 85, Local 8. El Sardinero (Santander).

Teléfono: 687 47 07 20.

Propietarios: María Ruiz González y Manuel Gómez Conesa.

Inaugurado: 28 de junio de 2024.

Jefe de cocina: Hairo Jay Pahoyo.

Sala: Manuel Gómez.

Estilo de cocina: Contemporánea, cosmopolita, de producto.

Precio medio de la carta: Entre 45 y 50 euros.

Precio medio en la zona del patio (picoteo): Entre 20 y 30 euros.

Capacidad: 20 comensales en el comedor principal y 30 en el patio. Un reservado para 4-5 personas y un espacio privado para 14.

Terraza: 8 mesas, 16 plazas.

Horario: De 12.30 a 0.30 horas.

Cierra: Domingo noche y lunes.

Bodega: Unas 60 referencias.

Café: Dromedario.

Aparcamiento: Sí.