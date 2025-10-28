Premios Alimentos de España. Reconocimientos para Grupo Consorcio y Quesería Javier Campo

Jesús Gómez, CEO del Grupo Consorcio y César Campo, de Quesería Javier Campo con sus premios Alimentos de España a la internacionalización y al mejor queso azul.

Semana de premios y de reconocimientos. Intensa y positiva para el sector agroalimentario de la región y también para el gastronómico. Por un lado, hay que destacar que por primera vez, dos empresas de la región recogen el mismo año el Premio Alimentos de España. Se trata de Grupo Consorcio, con sede en Santoña, y de Quesería Javier Campo, en Tresviso. Representantes de ambas firmas, Jesús Gómez, CEO de la conservera, y César Campo, copropietario de la empresa familiar al frente de la cual está su padre Javier, recogieron el pasado miércoles sendos premios a la excelencia agroalimentaria en el transcurso de la gala de la XXXVII edición de los premios Alimentos de España celebrada en el Teatro Real de Madrid.

Grupo Consorcio, precisamente en el año en el que celebra su 75 aniversario –esta semana se estrenará una exposición en el Centro Cultural Madrazo de Santander sobre su historia–, ha sido la empresa del panorama nacional distinguida por el gran trabajo que desarrolla en el ámbito internacional en pro de la comercialización y la promoción de la anchoa del Cantábrico principalmente.

Por otro lado, el queso azul con el sello de calidad de la DOP Picón Bejes Tresviso de la Quesería Javier Campo ganó en su categoría en la cata que cada año convoca el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y que se desarrolla en el Laboratorio de Santander.

Ambos galardones, que Jesús Gómez y César Campo, recibieron en un acto que presidió el ministro Luis Planas, son un reflejo de la fortaleza del tejido agroalimentario de la región a partir de iniciativas empresariales sólidas y conducidas por profesionales que han sabido adaptarse a unos mercados más competitivos y globalizados.

Como subrayó Planas en el acto, «los premios Alimentos de España lo son a la excelencia agroalimentaria de nuestros productores». Y calificó a los galardonados como «los mejores embajadores de los Alimentos de España», porque «sois el reflejo de un país que ha sabido conjugar tradición e innovación, sostenibilidad y talento. Gracias a vuestro trabajo, España es el país más rico del mundo en diversidad, calidad, solidaridad y sostenibilidad».

El talento de Eduardo Quintana y la trayectoria de José L. Rodríguez

La Academia Cántabra de Gastronomía, que preside el doctor Javier Hernández de Sande, y de la que forman parte algo más de una quincena de expertos y aficionados a la buena mesa, entregará sus premios anuales el próximo 15 de diciembre en un acto que tendrá lugar en Santander. Y para tomar la decisión de los reconocimientos de esta iniciativa que nació en el año 2019, un nutrido grupo de académicos se reunió recientemente en el restaurante Abacería de la Sal, en Cabezón de la Sal, que regenta la empresaria Leticia González.

El compromisodel chef

En la categoría de mejor cocinero, el premio recae en Eduardo Quintana, chef de La Bicicleta, restaurante reconocido con una estrella y con un sol. Con una trayectoria marcada por la excelencia, la sensibilidad culinaria y el compromiso con el territorio, Eduardo Quintana ha convertido La Bicicleta en uno de los grandes referentes gastronómicos de Cantabria y del norte de España. Su cocina, creativa y rigurosa, combina técnica contemporánea con profundo respeto por el producto local, ofreciendo una experiencia que aúna emoción, equilibrio y autenticidad.

Su capacidad para evolucionar sin perder la esencia, su impulso constante por la sostenibilidad y su contribución al prestigio de la gastronomía cántabra avalan este reconocimiento.

Tributo a un amigo de todos

El otro de los galardones destacados ha recaído en José Luis Rodríguez, director comercial de Café Dromedario, que recibirá el Premio Especial de la Academia- Figura muy respetada en el ámbito de la gastronomía y la hostelería cántabra, José Luis ha desarrollado una dilatada y ejemplar trayectoria al frente del área comercial de Café Dromedario, empresa emblemática del sector. Su profesionalidad, cercanía y dedicación han contribuido de forma decisiva a consolidar el prestigio de la marca y a estrechar la relación de la firma con chefs, restauradores y distribuidores de toda la región y en los últimos años también de otras comunidades autónomas. En el tramo final de su carrera, recibe este tributo como merecido homenaje a una vida laboral guiada por el compromiso, el buen hacer y el respeto de sus compañeros y amigos del sector.

Mejor restaurante tradicional

En la categoría de mejor restaurante de cocina tradicional, el premio es para El Pucheru Cuatro Almas, en Barcenaciones. Las hermanas Marta e Irene Cuesta, junto con sus respectivas parejas, Fernando Fernández y Fran Renedo, abrieron en junio de 2023 este restaurante donde vuelvan su conocimiento de la zona, de las tradiciones y del producto local, así como su experiencia.

Otros galardones

Completan la nómina de premiados en esta edición de 2025 el pastelero de Torrelavega, Luis Santos, el sumiller mexicano Andrés Rodríguez, del Cenador de Amós, y el camarero Daniel Mantecón, del restaurante santanderino Posada del Mar.

Luis Santos es una institución en el mundo del hojaldre en Torrelavega. Con 14 años comenzó a trabajar en el obrador de pastelería de su padre. Fue él quien creó la famosa tarta de hojaldre y consolidó la reputación del hojaldre. Fue fundador de la Cofradía del Hojaldre en el año 2000.

Andrés Rodríguez ejerce de maestro de ceremonias con el vino en el triestrellado restaurante Cenador de Amós, donde custodia una bodega con varios cientos de referencias nacionales e internacionales. Con su experiencia conduce a los clientes por un viaje alrededor del mundo a partir de vinos, variedades de uvas y estilos de elaboración.

Finalmente, Daniel Mantecón es un veterano profesional de sala que ha crecido en el oficio durante años en el restaurante La Posada del Mar junto a Tomás Merendón, referente de la hostelería en Santander hasta que decidió jubilarse y traspasar el negocio. Daniel sigue con la nueva propiedad.

Balmaseda

En el marco de la 53ª edición del concurso de la olla ferroviaria la localidad vizcaína de Balmaseda, la Cofradía de la Putxera reconoció como cofrades de honor al cocinero cántabro Nacho Solana (restaurante Solana), al periodista José Ribagorda, al chef navarro Jesús Sánchez (Cenador de Amós) y al Bilbao Basket.

Dos nuevos académicos, Fernando Ruiz y José Luis Calvo Después de muchos años de estabilidad, la Academia Cántabra de Gastronomía ha decidido abrir la puerta para incorporar a nuevos miembros a esta institución formada por 16 miembros bajo la presidencia de Javier Hernández de Sande. Las dos razones que han impulsado esta decisión han sido dos, por un lado la pérdida de un miembro destacado de la Academia por fallecimiento, Gabriel Argumosa, médico, presidente de la Cofradía de los Cocidos de Cantabria y colaborador de Cantabria en la Mesa; y por otro lado, la necesidad de rejuvenecer el plantel de académicos para poder afrontar nuevos retos. Y aunque son muchos los que aspiran a poder poner en su currículum que son académicos, en esta ocasión los miembros han aprobado únicamente el ingreso de dos personas. Por un lado Fernando Ruiz, veterinario de formación, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Cantabria y gerente de la Asociación Frisona de Cantabria (AFCA) desde la que ha impulsado con gran éxito los concursos de quesos, sobaos y quesadas elaborados con leche de vaca. También formará parte de la ACG José Luis Calvo, 'Pipo', aficionado a la gastronomía, que tuvo durante algunos años abierta La Boutique del Foie y que en la actualidad centra su actividad profesional en el ámbito comercial.