Pollo asado con limones de Novales

El otoño avanza y el cuerpo pide guisos, brasas y cuchara, todo se vuelve más denso, más marrón, más de quedarse en casa. Y justo entonces, cuando el panorama amenaza con volverse demasiado serio, aparecen los cítricos, naranjas, limones, mandarinas, que no son otra cosa que una bofetada de luz en mitad del gris, la naturaleza tiene su propio sentido del humor.

Porque si algo saben los cítricos es sacudir, no son delicados ni discretos, llegan y despiertan paladares dormidos, en un mundo que parece obsesionado con lo suave, lo cremoso y lo confortable, su acidez aporta a veces lo que falta.

Unas simples gotas de limón cambian un plato, lo limpian, lo reequilibran, el ácido corta la grasa, pero también la rutina, y eso, en la cocina y fuera de ella, siempre se agradece.

Aquí en Cantabria, además, tenemos la suerte de contar con los limones de Novales, que parecen concentrar el sol que no siempre tenemos. Su olor ya es casi un ingrediente en sí mismo, sólo acercándose a uno se puede comprobar, ese aroma que desprende, y sólo tocándolo ya impregna su magnifico aroma.

Yo sigo empeñado en que tenemos que aprender a valorar lo local, lo de cerca, pero a veces se nos olvida que no todo lo nuestro es sobrio o neutro. También lo nuestro puede ser brillante, punzante, incluso incómodo..., y eso está bien.

La cocina agradece esa acidez, el contrapunto de todo lo demás. La naranja en una vinagreta, la mandarina en un asado de ave, el limón rallado sobre un risotto..., pequeños toques que cambian el plato entero, para lo que no hacen falta técnicas, solo intuición y un poco de atrevimiento.

Un asado impecable

En una elaboración que no pueden faltar los cítricos es en el mi famoso pollo al horno con limón, tomillo y vino blanco, aunque no tiene secretos aquí va la receta.

Ingredientes Un pollo.

Dos limones de Novales.

Aceite de oliva (un buen chorro).

1 vaso de vino blanco.

Sal.

Pimienta

Unas ramas de tomillo fresco.

Elaboración 1 Ponemos todo en una fuente y lo metemos con el horno precalentado a 200 °C unos 50 minutos, dándole la vuelta a mitad de cocción.

El resultado, una piel crujiente, carne tierna y una salsa brillante, ácida y aromática que pide pan y sobremesa. No hay cocina de domingo más simple ni más honesta.

La acidez del limón hace lo mismo que hace siempre, equilibra, limpia y realza, un recordatorio de que el sabor no está en la cantidad, sino en la intención. En saber cuándo apretar el punto justo, cuándo cortar, cuándo dejar que algo pique un poco.

El otoño tiene sus ritmos, sus tonos y sus platos, pero recordad que la cocina, igual que la vida, necesita a veces un golpe de limón. No para amargar, sino para despertar y devolver las ganas, para limpiar el paladar y para que cada bocado tenga algo de sorpresa.

Así que, mientras los días se acortan y los guisos se alargan, no está de más tener a mano un buen cítrico, no hay mejor antídoto contra la rutina que un poco de acidez, y en estos tiempos que corren… eso no es solo una cuestión de cocina.