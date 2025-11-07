Cómo preparar cerdo agridulce, una de las «estrellas» de la cocina asiática

El cerdo agridulce es uno de los platos más conocidos de la cocina asiática.

Isabel González Casares Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:21

Tomando como base el blog gastronómico de la empresa alimentaria Lupa, hoy proponemos una receta que es un clásico de la cocina asiática. Se trata de cerdo agridulce al estilo chino. Para disfrutar en casa de un segundo plato contundente con su fusión de sabores y textura y una buena alternativa ahora que estamos en pleno fin de semana. «Acompáñalo con arroz jazmín para un toque aún más especial. Un plato ideal para un sábado noche». Un buen consejo.

Ingredientes 500g. de solomillo de cerdo.

1 cebolla.

1/4 de pimiento rojo.

1/4 de pimiento verde.

1/4 de pimiento amarillo.

4 rodajas de piña.

15g. de jengibre fresco.

3 cucharadas de salsa de soja.

1 cucharada de vinagre de arroz.

Sal y pimienta negra.

Para el rebozado 100g. de harina de trigo.

50g. de harina de maíz.

Abundante aceite de oliva suave.

Para la salsa agridulce 1/2 vaso de agua.

4 cucharadas de salsa de soja.

1 cucharada de vinagre de arroz.

3 cucharadas de ketchup.

1 cucharada de panela o azúcar moreno.

1 cucharadita de harina de maíz.

Elaboración 1 Trocear el solomillo o lomo de cerdo en tiras. Añadir la salsa de soja, el vinagre de arroz, sal y pimienta negra y mezclar muy bien. Dejar marinando en la nevera entre 4 y 12 horas. 2 Saltear a fuego fuerte el jengibre troceado con la cebolla y los pimientos hasta que empiecen a estar dorados y tiernos. Agregar entonces la piña y mezclar bien. Retirar. 3 Escurrir la carne y pasarla por la mezcla de harina y fécula de maíz. Freír en abundante aceite de oliva bien caliente, hasta que esté crujiente, retirar a papel de hornear. 4 Añadir a la sartén el agua, el kétchup, la salsa de soja, el vinagre de arroz, la panela y la fécula de maíz. Mezclar bien y dejar cocinar a fuego suave hasta que espese. Condimentar al gusto. 5 Agregar a la salsa las verduras cocinadas previamente y, luego, la carne. Mezclar bien y servir inmediatamente.