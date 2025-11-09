El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un buen plato de garbanzos tiene difícil competidor

Una legumbre versátil en cocina que aquí presentamos con tomate, de fácil elaboración y el mejor de los resultados

Isabel González Casares

Isabel González Casares

Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:45

Los garbanzos son un clásico de la cocina española, son una de las legumbres que no faltan ni en los restaurantes más sibaritas. ¿Por qué? pues no solo por su sabor, su textura, sino porque admiten un montón de elaboraciones, una de las más típicas la que nos llega hoy a través del blog Nestlé Cocina: unos garbanzos con tomate. Con su huevo cocido, su ajo, su cebolla, su perejil y ramita de laurel y su pimentón, entre otros ingredientes que nos conducen a la cocina de nuestras abuelas. Así ¿Quién es el «atrevido» que se resiste a no probarlos?

Ingredientes

  • 350 g de tomate frito estilo casero.

  • 650 g de garbanzos cocidos (peso neto escurrido).

  • 4 huevos.

  • 200 g de cebolla.

  • 1 diente de ajo.

  • Pimentón dulce o picante.

  • 1 hoja de laurel.

  • Perejil fresco al gusto.

  • Salpimienta.

  • 2 cucharadas de aceite de oliva.

Elaboración

  1. 1

    Cocer los huevos durante 10 minutos y dejar enfriar en agua fría. Pelar y picar el ajo y la cebolla. Picar finamente el perejil al gusto.

  2. 2

    Calentar 2 cucharas de aceite, sofreír el ajo y la cebolla, durante 8-10 min a fuego medio, removiendo de vez en cuando. Añadir los garbanzos y el pimentón al gusto y sofreírlos durante 5 min, a fuego medio removiendo de vez en cuando. Añadir el laurel, el perejil y salpimentar. Añadir el tomate frito y dejar cocinar unos 2 min, removiendo.

  3. 3

    Pelar los huevos, cortar y servir con los garbanzos.

