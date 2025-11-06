El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una exquisita crema de calabaza al aroma de menta. Loveklabaza.com
Crema de calabaza al aroma de menta

Un primer plato sabroso y con el que nos alimentaremos equilibradamente

Isabel González Casares

Isabel González Casares

Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:29

La calabaza es una de las verduras más representativas del otoño. Este producto copa en estos días los mercados porque se encuentra en su mejor momento y con ella se pueden hacer un sin fin de elaboraciones, todas exquisitas y además, muy saludables por las propiedades de este producto de la tierra. En este caso, proponemos una crema de calabaza al aroma de menta (para Termomix), sin duda un toque distinguido para un entrante con el que nos alimentaremos saludablemente. La receta nos llega a través del blog Lovleklabaza.com, una iniciativa de los productores de calabaza de España y Portugal para promocionar su consumo.

Ingredientes

  • 1 kg de calabaza.

  • 250 gramos de patata.

  • 250 gramos de puerro.

  • cucharadas de sal, pimienta blanca recién molida, aceite de oliva virgen extra, menta y unas flores de bimi.

Elaboración

  1. 1

    Pelar la calabaza y cortarla en dados. Pelar también la patata, el puerro; lavarlo y cortar en dados.

  2. 2

    Cocer los tallos de Bimi durante 2 minutos en agua hirviendo y refrescar en agua con hielo.

  3. 3

    Poner la verdura en un cazo, cubrir con agua y cocinar unos 20 minutos.

  4. 4

    En thermomix poner toda la verdura y un poco de caldo de la cocción, añadir la menta, un poco de aceite, y triturar a máxima potencia durante 5 minutos.

  5. 5

    Servir la crema con las flores de bimi y unas gotas de aceite.

