Isabel González Casares Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:18

Una nueva aportación de nuestros queseros para enriquecer nuestros platos. Se trata de unas croquetas de queso y huevo cuya elaboración está firmada por Roberto Hoyo, de Quesería Las Garmillas, con sede en la localidad de Ampuero. Esta empresa del sector agroalimentario es una de las que más proyección están teniendo en su sector, el de la producción de unos quesos excelentes, entre los que destaca su«estrella»: el Cervellán, premiado en muy diversos certámenes y que, como no podía ser de otra manera, es ingrediente destacado de esta receta que nos aporta Roberto Hoyo y que describimos a continuación.

Ingredientes (para la masa) 500 ml.de leche entera.

150 gr.de queso Cervellán Las Garmillas.

2 huevos durospicados.

1 cebolla mediana picada.

75 gr. de harina de trigo.

75 gr. de aceite.

Sal y pimienta al gusto.

Ingredientes (para el rebozado) 2 huevos.

Pan rallado.

Aceite para freír.

Elaboración 1 Colocar en un cazo el aceite a fuego medio-alto y sofreír la cebolla hasta que esté doradita. Seguidamente, añadir la harina, remover bien para que se integre con el aceite y la cebolla y dejar unos minutos hasta que se tueste. 2 Verter la leche y rápidamente, mezclar con la ayuda de las varillas hasta que quede homogéneo. Continuar removiendo mientras va espesando. Agregar el queso, el huevo troceado y remover para que queden bien repartido por la masa. 3 Salpimentar y rectificar de sal. Retirar la masa a un plato, taparlo con un film transparente y dejarlo enfriar. 4 Una vez fría la masa, hacer bolitas del tamaño deseado y rebozar en huevo y pan rallado. Freír en abundante aceite. Se puede decorar el plato con bacon frito y una brocheta.

