Espaguetis con ragú de sepia y gambas
Un plato que nos acerca a los sabores italianos, especialmente al fruti di mare pero con algunos matices que lo hace más especial
Santander
Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:21
Hoy ponemos sobre la mesa una propuesta que nos ofrecen Claudia&Julia en su blog. Si tenemos en cuenta que el auténtico ragú italiano se ... hace con carne y este plato lleva pescado, tal vez nos estaríamos acercando más al frutti di mare. Pero aunque lleve sepia y gambas, no hemos añadido mejillones, ni almejas, por ejemplo, por lo que esta receta está a medio camino entre ambas, con una buena salsa de tomate.
Ingredientes
-
250 g. de sepia troceada (si es pequeña, puedes cortarla en aros).
-
150 g. de colas de gambas peladas (o langostinos, si lo prefieres).
-
80 g. de concentrado de tomate.
-
1/2 vaso de vino blanco.
-
10 g. de albahaca.
-
1/2 cebolla picada finamente.
-
Aceite de oliva virgen extra.
-
Sal.
-
Pimenta negra molida.
Preparación
-
1
Calienta dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra en una sartén amplia (también puedes usar una cacerola baja o una sauté).
-
2
Cuando el aceite esté caliente, añade la sepia troceada y saltea ligeramente. Enseguida añade el vino, remueve y deja que se evapore.
-
3
Añade el concentrado de tomate, la sal y un poco de pimienta negra. Baja el fuego y deja que se cocine durante unos 15-20 minutos.
-
4
Mientras tanto pon a hervir abundante agua en una olla y cuando esté caliente añade la sal. Cuando el agua hierva añade los espaguetis y cuécelos hasta que estén al dente.
-
5
Cuando pongas a hervir los espaguetis verás que la salsa ya casi está, así que es el momento de añadir las gambas. Ponlas en la sartén y saltéalas durante unos 3 minutos. Añade también unas hojas de albahaca troceadas y remueve.
-
6
En cuanto esté cocida la pasta saca los espaguetis de la olla, escúrrelos bien y ponlos en la sartén con el ragú.
-
7
Añade un chorro de aceite de oliva virgen extra y remueve bien durante un minuto para que la salsa se mezcle con la pasta.
-
8
Apaga el fuego y reparte en los platos, decorando con unas hojitas tiernas de albahaca. Buon appetito!
