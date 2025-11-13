El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Buñuelos de calabaza presentados en un plato, listos para degustar
Recetas de temporada

Unos exquisitos buñuelos de calabaza, típicos de estas fechas

Esta propuesta es una elaboración para sorprender, tanto por su sabor como por su presentación

CEM *

CEM *

Santander

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:32

Comenta

El otoño es una temporada para disfrutarla gastronómicamente con productos tan típicos y frecuentes de encontrar como la calabaza, versátil en cocina hasta tal punto que con ella se pueden elaborar hasta unos buñuelos. Como los que se pueden ver en la imagen superior y que podemos degustar siempre y cuando sigamos la receta que nos llega y que firman Ventura y Gabi. Ellos nos marcan los pasos que conducen a un segundo, o un entrante, saludable y sobre todo de auténtico sabor de temporada.

Ingredientes

  • –Calabaza.

  • –Harina.

  • –Mantequilla.

  • –Huevos.

  • –Queso crema.

  • –Agua.

  • –Leche.

  • –Aceite de oliva.

  • –Sal, azúcar y canela.

Elaboración

  1. 1

    Empezamos cociendo la calabaza troceada para hacer una crema.

  2. 2

    Mientras se cuece la verdura, se pone a hervir agua en una cazuela, a la que se incorpora la mantequilla y la harina para ir formando la masa. Se remueve la mezcla hasta conseguir integrar los ingredientes y se pasa a un bol, donde se añaden los huevos de uno en uno sin dejar de remover.

  3. 3

    Cuando se tenga la calabaza cocida, se pasará y se deshidratará la crema (en sartén), incorporando la leche y el azúcar a la mezcla.

  4. 4

    En otra sartén con abundante aceite, se irán friendo los buñuelos y apartándolos a un plato con papel de cocina para que absorba el aceite.

  5. 5

    Se mezcla la crema de calabaza con el queso y se van rellenando con ella los buñuelos utilizando una manga pastelera. Se pasan los buñuelos por azúcar y canela antes de servir y… listo para comer.

Te puede interesar

