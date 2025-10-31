El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El emplatado es tan espectacular como digno de "dar miedo". Organización Mundial del Aguacate

Huevos «diablo» rellenos de aguacate

Este aperitivo es perfecto para el fin de semana tan «terrorífico» que se nos presenta

Isabel González Casares

Isabel González Casares

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:21

Comenta

¿Seguimos con la temática «Halloween» en la sección de 'La receta del día'? Para quienes no pasan esta fiesta por alto, otra buena sugerencia son estos huevos «diablo» que están rellenados con un fruto de lo más saludable y apetecible en cualquier momento del año: el aguacate. La elaboración nos llega a través de la Organización Mundial del Aguacate, que promueve el consumo de este producto y que nos aconseja «dejar atrás el azúcar y darte un verdadero capricho nutritivo», invitando «a vivir la noche más terrorífica del año de forma más saludable y sostenible, con el aguacate como protagonista indiscutible». Pues bien, adelante con la receta cuyo emplatado final es espectacular.

Ingredientes (para cuatro personas)

  • 6 huevos.

  • 1 aguacate.

  • 1 cucharada de zumo de limón.

  • 1 pimiento rojo.

  • Sal.

  • Pimienta negra.

Elaboración

  1. 1

    Lavar el pimiento, abrir por la mitad, despepitar y cortar 12 «cuernos de diablo». Reservar.

  2. 2

    Hervir los huevos en abundante agua con sal durante 12 minutos. Retirar y dejar enfriar.

  3. 3

    Pelar, cortar por la mitad y retirar las yemas.

  4. 4

    Cortar el aguacate por la mitad, retirar el hueso y extraer la pulpa. Mezclar con las yemas, zumo de limón, sal y pimienta negra.

  5. 5

    Rellenar las claras con la mezcla anterior, usando una manga pastelera con boquilla de estrella, y terminar con los «cuernos de diablo».

