El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una nueva tendencia en la que el café también está presente. DM
La Barista ¿Cómo quieres el café?

Kombucha y café, una bebida energizante que ayuda a la digestión

Contenido patrocinado por Café Dromedario ·

Su consumo cada vez es más tendencia, una verdadera "revolución" para los desayunos y las meriendas

Karen Quiroga

Karen Quiroga

Santander

Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:02

Comenta

En el mundo del café , la innovación es constante, pero pocas combinaciones han despertado tanto interés como la fusión entre café y kombucha. Esta bebida fermentada ancestral, conocida por sus probióticos y perfil ácido-dulce, ha encontrado en el café un nuevo aliado que intriga a baristas y entusiastas por igual. En las últimas publicaciones especializadas, hemos visto kombucha elaborada tanto con hojas de cafeto (generalmente de variedades arábicas de origen ético) como con la cáscara del café, conocida como cáscara. Esta última, un subproducto del procesamiento del grano, aporta notas afrutadas, dulces y una suave acidez que armoniza maravillosamente con la fermentación del café.

La kombucha con cáscara de café se destaca por su carácter frutal, evocando cereza, hibisco y ciruela, mientras que la versión con hojas de café ofrece un perfil más herbal, similar al té verde, pero con matices que recuerdan al terroir del cafetal.

Como barista técnico, esta tendencia me emociona porque no solo da un segundo uso a partes subvaloradas del café, sino que además amplía la experiencia sensorial del consumidor de manera saludable y sostenible.

Ingredientes para elaborar kombucha con cáscara de café

  • 2 litros de agua filtrada.

  • 20 g de cáscara de café seca.

  • 150 g de azúcar de caña.

  • 200 ml de starter (kombucha sin sabor).

  • 1 scoby.

Elaboración

  1. 1

    Hierve el agua y añade la cáscara. Infusiona por 10 minutos.

  2. 2

    Cuela y disuelve el azúcar en la infusión caliente.

  3. 3

    Deja enfriar a temperatura ambiente.

  4. 4

    Vierte en un frasco de vidrio, añade el starter y el scoby.

  5. 5

    Fermenta de 7 a 10 días a temperatura ambiente, lejos de la luz directa.

  6. 6

    Embotella, deja fermentar dos días más si quieres burbujas. Refrigera. ¡Salud y café!

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un buzo cántabro mientras trabajaba en una presa de Jaén
  2. 2

    Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión
  3. 3

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  4. 4

    Sanidad recupera su sistema informático después de tres horas
  5. 5 El Tribunal Superior reconoce la incapacidad absoluta a una mujer de Cantabria con síndrome poscovid
  6. 6 El primer Ballena Sound trae a Santander a La La Love You, Marlena y el musical de Las Guerreras K-Pop
  7. 7

    Para en seco a una patrulla de la policía de Santander, les lanza un objeto e intenta pegarles
  8. 8

    Cantabria pide el cierre de fronteras con Francia ante la decisión del país vecino de exportar su ganado
  9. 9 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer
  10. 10 Cuatro heridos en la colisión de un autobús y un turismo en la A-8 a la altura de Bárcena de Cicero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Kombucha y café, una bebida energizante que ayuda a la digestión

Kombucha y café, una bebida energizante que ayuda a la digestión