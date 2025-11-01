Kombucha y café, una bebida energizante que ayuda a la digestión

Su consumo cada vez es más tendencia, una verdadera "revolución" para los desayunos y las meriendas

Una nueva tendencia en la que el café también está presente.

Karen Quiroga Santander Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:02

En el mundo del café , la innovación es constante, pero pocas combinaciones han despertado tanto interés como la fusión entre café y kombucha. Esta bebida fermentada ancestral, conocida por sus probióticos y perfil ácido-dulce, ha encontrado en el café un nuevo aliado que intriga a baristas y entusiastas por igual. En las últimas publicaciones especializadas, hemos visto kombucha elaborada tanto con hojas de cafeto (generalmente de variedades arábicas de origen ético) como con la cáscara del café, conocida como cáscara. Esta última, un subproducto del procesamiento del grano, aporta notas afrutadas, dulces y una suave acidez que armoniza maravillosamente con la fermentación del café.

La kombucha con cáscara de café se destaca por su carácter frutal, evocando cereza, hibisco y ciruela, mientras que la versión con hojas de café ofrece un perfil más herbal, similar al té verde, pero con matices que recuerdan al terroir del cafetal.

Como barista técnico, esta tendencia me emociona porque no solo da un segundo uso a partes subvaloradas del café, sino que además amplía la experiencia sensorial del consumidor de manera saludable y sostenible.

Ingredientes para elaborar kombucha con cáscara de café 2 litros de agua filtrada.

20 g de cáscara de café seca.

150 g de azúcar de caña.

200 ml de starter (kombucha sin sabor).

1 scoby.

Elaboración 1 Hierve el agua y añade la cáscara. Infusiona por 10 minutos. 2 Cuela y disuelve el azúcar en la infusión caliente. 3 Deja enfriar a temperatura ambiente. 4 Vierte en un frasco de vidrio, añade el starter y el scoby. 5 Fermenta de 7 a 10 días a temperatura ambiente, lejos de la luz directa. 6 Embotella, deja fermentar dos días más si quieres burbujas. Refrigera. ¡Salud y café!