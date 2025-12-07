Pasta con langostinos a la provenzal
Un entrante de lo más completo de fácil elaboración y que te llevará a triunfar en la cocina
Este plato de pasta con langostinos a la provenzal nos llevará a acertar de pleno en la mesa, porque es una propuesta que gustará a todos por igual, ya sea a los pequeños de la casa, o a los grandes. Es un entrante perfecto para una jornada festiva como la dominical, sin requerir especial complicación a la hora de su ejecución. Una receta que nos llega del blog gastronómico de Supermercados Lupa. Eso sí, una advertencia: para una de las elaboraciones se precisa contar con freidora de aire.
Ingredientes
200 g de tallarines al huevo u otra pasta.
8 langostinos crudos.
3 cucharadas Aceite de oliva virgen extra.
Sal al gusto.
1 cebolla.
1 diente de ajo.
100 g de tomates cherry.
1 vaso de vino blanco.
1 cucharadita de albahaca.
Una pizca de orégano.
Pimienta negra molida, al gusto.
10 g de mantequilla.
2 cucharadas de pan rallado.
30 g de queso tipo parmesano.
Elaboración
Preparamos el sofrito con la cebolla y el ajo bien picados con aceite de oliva suave hasta que se doren.
Troceamos los tomates cherry y añadimos al sofrito, a fuego suave hasta hacer una salsa. Añadimos también la albahaca, la pimienta y el vino blanco y cocinamos durante 10 minutos a fuego suave.
Cocemos la pasta en abundante agua con sal el tiempo que marque el paquete. Escurrimos y reservamos un poco del agua de la cocción.
Añadimos la pasta a la salsa y el agua que sea necesaria.
Disponemos en una bandeja de horno los langostinos pelados, añadimos el pan rallado por encima, la albahaca y el trozo de mantequilla. Cocinamos en la freidora de aire a máxima potencia durante 4 minutos o en el horno a 250ºC.
Añadimos los langostinos por encima y terminamos con un poco de queso y de perejil si se quiere.