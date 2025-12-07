El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un buen plato de pasta para la jornada dominical. A.S.
La receta del día

Pasta con langostinos a la provenzal

Un entrante de lo más completo de fácil elaboración y que te llevará a triunfar en la cocina

Isabel González Casares

Isabel González Casares

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:10

Comenta

Este plato de pasta con langostinos a la provenzal nos llevará a acertar de pleno en la mesa, porque es una propuesta que gustará a todos por igual, ya sea a los pequeños de la casa, o a los grandes. Es un entrante perfecto para una jornada festiva como la dominical, sin requerir especial complicación a la hora de su ejecución. Una receta que nos llega del blog gastronómico de Supermercados Lupa. Eso sí, una advertencia: para una de las elaboraciones se precisa contar con freidora de aire.

Ingredientes

  • 200 g de tallarines al huevo u otra pasta.

  • 8 langostinos crudos.

  • 3 cucharadas Aceite de oliva virgen extra.

  • Sal al gusto.

  • 1 cebolla.

  • 1 diente de ajo.

  • 100 g de tomates cherry.

  • 1 vaso de vino blanco.

  • 1 cucharadita de albahaca.

  • Una pizca de orégano.

  • Pimienta negra molida, al gusto.

  • 10 g de mantequilla.

  • 2 cucharadas de pan rallado.

  • 30 g de queso tipo parmesano.

Elaboración

  1. 1

    Preparamos el sofrito con la cebolla y el ajo bien picados con aceite de oliva suave hasta que se doren.

  2. 2

    Troceamos los tomates cherry y añadimos al sofrito, a fuego suave hasta hacer una salsa. Añadimos también la albahaca, la pimienta y el vino blanco y cocinamos durante 10 minutos a fuego suave.

  3. 3

    Cocemos la pasta en abundante agua con sal el tiempo que marque el paquete. Escurrimos y reservamos un poco del agua de la cocción.

  4. 4

    Añadimos la pasta a la salsa y el agua que sea necesaria.

  5. 5

    Disponemos en una bandeja de horno los langostinos pelados, añadimos el pan rallado por encima, la albahaca y el trozo de mantequilla. Cocinamos en la freidora de aire a máxima potencia durante 4 minutos o en el horno a 250ºC.

  6. 6

    Añadimos los langostinos por encima y terminamos con un poco de queso y de perejil si se quiere.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido en el accidente de tráfico de Los Tojos llevaba cuatro días muerto en su coche
  2. 2

    El Ministerio anticipa que decaerán los dos trazados del tren a Bilbao y buscará otras alternativas viables
  3. 3

    La última partida en el bar Garay
  4. 4

    Ussía descansa en «su paraíso» en Ruiloba
  5. 5 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  6. 6

    «El daño que nos ha causado es irreparable y el trauma y las secuelas que tenemos son de por vida»
  7. 7 Las visitas a Cartes por las luces de Navidad provocan retenciones en el municipio y en la A-67
  8. 8 La gran feria del producto cántabro
  9. 9

    La pasarela de Los Peligros aparece destrozada por el fuerte oleaje
  10. 10

    Ruiloba, «el último paraíso de Europa» del que Ussía hizo su hogar más feliz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Pasta con langostinos a la provenzal

Pasta con langostinos a la provenzal