Este plato de pasta con langostinos a la provenzal nos llevará a acertar de pleno en la mesa, porque es una propuesta que gustará a todos por igual, ya sea a los pequeños de la casa, o a los grandes. Es un entrante perfecto para una jornada festiva como la dominical, sin requerir especial complicación a la hora de su ejecución. Una receta que nos llega del blog gastronómico de Supermercados Lupa. Eso sí, una advertencia: para una de las elaboraciones se precisa contar con freidora de aire.

Ingredientes 200 g de tallarines al huevo u otra pasta.

8 langostinos crudos.

3 cucharadas Aceite de oliva virgen extra.

Sal al gusto.

1 cebolla.

1 diente de ajo.

100 g de tomates cherry.

1 vaso de vino blanco.

1 cucharadita de albahaca.

Una pizca de orégano.

Pimienta negra molida, al gusto.

10 g de mantequilla.

2 cucharadas de pan rallado.

30 g de queso tipo parmesano.

Elaboración 1 Preparamos el sofrito con la cebolla y el ajo bien picados con aceite de oliva suave hasta que se doren. 2 Troceamos los tomates cherry y añadimos al sofrito, a fuego suave hasta hacer una salsa. Añadimos también la albahaca, la pimienta y el vino blanco y cocinamos durante 10 minutos a fuego suave. 3 Cocemos la pasta en abundante agua con sal el tiempo que marque el paquete. Escurrimos y reservamos un poco del agua de la cocción. 4 Añadimos la pasta a la salsa y el agua que sea necesaria. 5 Disponemos en una bandeja de horno los langostinos pelados, añadimos el pan rallado por encima, la albahaca y el trozo de mantequilla. Cocinamos en la freidora de aire a máxima potencia durante 4 minutos o en el horno a 250ºC. 6 Añadimos los langostinos por encima y terminamos con un poco de queso y de perejil si se quiere.