Un poke bowl saludable y muy adecuado para un menú «Halloween».
Un poke bowl con salmón para un menú "Halloween"

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:20

Son días de «Halloween». Una fiesta de tradición anglosajona de la que nos hemos «contagiado» y que sobre todo los niños y los jóvenes disfrutan no solo aprovechando el periodo vacacional escolar, sino porque es una celebración con un gran poder de atracción. Y nosotros queremos contribuir con nuestro toque gastronómico, sin duda original también, a la fiesta para que los brujos y brujas, vampiros y momias que frecuentan las calles en estos días, y la frase «truco o trato» es una de las que más pronuncian los pequeños de la casa, disfruten en la mesa de un plato verdaderamente «Halloween». Se trata de un poke bowl de salmón con forma de calabaza que nos facilita el blog de la empresa Mowi, considerada como el mayor productor de salmón de piscifactoría.

Ingredientes

  • Salmón cocinado a baja temperatura natural.

  • Arroz de sushi.

  • Zanahoria.

  • Col lombarda.

  • Maíz.

  • Pepinillo.

  • Algas nori.

Elaboración

  1. 1

    Cocina el arroz de sushi y colócalo como base del bowl.

  2. 2

    Añade el salmón, troceado en cuadrados.

  3. 3

    Incorpora la zanahoria rallada, la col lombarda, el maíz y el pepinillo distribuidos alrededor del arroz, dejando un espacio libre en el centro del plato.

  4. 4

    Recorta las algas nori para crear los ojos y la boca de la calabaza sobre el arroz, dando un toque divertido y espeluznante al plato.

