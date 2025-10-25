Nada mejor que este Morning Glory para tomar después de una día de resaca.

No se sabe bien el por qué, pero hoy día el whisky es uno de los destilados que menos se utiliza a la hora de ... preparar cócteles frente a la proliferación de combinados con whisky del pasado siglo. Algunos cócteles, como el Blood and Sand, fueron intentos de mezclar los whiskys de calidad con otros elementos de los combinados. Muchos de estos cócteles fueron obra del barman Harry Johnson, quien en su guía de 1882 ya reseña este cóctel. Luego, este mismo, apareció en la famosa 'Guía del Barman Moderno' escrita por OH Byron en 1884. Sea la historia que sea sobre este cóctel, lo cierto es que lo podemos catalogar dentro de los combinados revitalizadores, más o menos, como el Bloody Mary. Y como el whisky es 'agua de vida', nada mejor que este Morning Glory para tomar después de una día de resaca.

Ingredientes Whisky Johnnie Walker.

Zumo de limón.

Zumo de lima.

Sirope de azúcar.

Clara de huevo.

Absenta.

Soda. Preparación 1 Primero se realiza un batido seco, es decir, sin hielo, en la coctelera añadiendo 30 ml. de una mezcla de zumo de limón, de lima y clara de huevo y 15 ml. de sirope de azúcar. 2 Después añadimos 60 ml. de whisky, añadimos hielo y aromatizamos el borde de la copa con absenta y soda.

