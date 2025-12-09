El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los bocaditos de salmón con queso crema, dispuestos para su degustación. MOWI
Bocaditos de salmón con queso crema, un aperitivo perfecto para las navidades

Vistosos igual que apetecibles y saludables

Isabel González Casares

Isabel González Casares

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:18

Del blog gastronómico de MOWI, el mayor proveedor mundial de salmón de piscifactoría y el productor de proteínas más sostenible, esta receta: unos bocaditos de salmón con queso crema que no dejan de ser una buena sugerencia si pensamos en alternativas para las mesas de las inminentes navidades. Según se nos indica en dicho blog, «estos «ojos» son un aperitivo original que combina textura, sabor y diversión. El salmón envuelve el queso crema, creando un bocado suave y cremoso, mientras que las aceitunas simulan la pupila del ojo. Es un snack perfecto para que los niños participen en la elaboración y disfruten de la comida de manera divertida y saludable».

Ingredientes

  • Salmón.

  • Queso crema.

  • Aceitunas rellenas de pimiento.

Elaboración

    Corta el salmón en láminas finas para poder envolver el queso crema.

    Moldea pequeñas bolas de queso crema y envuélvelas con las lonchas de salmón.

    Coloca una aceituna rellena de pimiento en el centro de cada bola para simular la pupila.

    Sirve los ojos sobre un plato decorativo, ideales como aperitivo o snack divertido.

