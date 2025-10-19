Ojos de salmón con queso crema
Una receta terrorífica para empezar a celebrar Halloween
Santander
Domingo, 19 de octubre 2025, 07:42
Se va acercando Halloween, una fiesta cada vez más presente en nuestro calendario. Para celebrarlo hoy traemos una propuesta de la marca de salmón Mowi ... que le gustará a todo el mundo, pero sobre todo a los más pequeños. Estos 'ojos' son un aperitivo original que combina textura, sabor y diversión. El salmón envuelve el queso crema, creando un bocado suave y cremoso, mientras que las aceitunas simulan la pupila del ojo. Es un snack perfecto para que los niños participen en la elaboración y disfruten de la comida de manera divertida y saludable.
Ingredientes
-
Salmón ahumado.
-
Queso crema.
-
Aceitunas rellenas de pimiento.
Elaboración
-
1
Corta el Salmón en láminas finas para poder envolver el queso crema.
-
2
⦁Moldea pequeñas bolas de queso crema y envuélvelas con las lonchas de salmón.
-
3
⦁Coloca una aceituna rellena de pimiento en el centro de cada bola para simular la pupila.
-
4
⦁Sirve los ojos sobre un plato decorativo, ideales como aperitivo o snack divertido para Halloween.
