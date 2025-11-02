Bizcocho de castañas y chocolate... más otoñal imposible

Este bizcocho, popularizado por los norteamericanos, lleva como ingrediente-base, el fruto del otoño: la castaña.

Las castañas son el fruto otoñal por excelencia, tan versátiles a la hora de disfrutarlas en el plato, o en el típico cucurucho de papel, como saludables. Hay que aprovechar que están en plena temporada, de manera que hoy proponemos un bizcocho de castañas y chocolate, un «bundt» (popularizado por los norteamericanos y nombre que se ha dado al molde recomendado para su elaboración) cuya receta se desgrana en el blog gastronómico Claudia&Julia. Si su resultado es como el que se puede ver en la imagen superior, no dude en celebrarlo con una taza de café o té y en buena compañía.

Ingredientes 400 g de azúcar.

250 g de harina de repostería.

60 g de cacao en polvo sin endulzar.

½ cucharadita de levadura química.

½ cucharadita de bicarbonato sódico.

½ cucharadita de sal.

2 huevos grandes.

200 g de castañas cocidas.

120 ml. de agua templada.

120 ml. de leche.

120 ml. de aceite de oliva.

½ cucharadita de extracto de vainilla.

Azúcar glas para espolvorear.

Elaboración 1 Pesamos y tamizamos juntos la harina, el cacao, la levadura y el bicarbonato. Agregamos el azúcar y la sal. Reservamos. 2 En un bol ponemos los huevos, las castañas cocidas, la leche, el agua, el aceite de oliva y el extracto de vainilla. Batimos para triturar las castañas; no hace falta que queden trituradas del todo, encontrarse algún trocito tiene su encanto. 3 Preparamos el molde pincelándolo con mantequilla derretida y espolvoreándolo después con algo de cacao adicional; mejor cacao que harina, pues al ser el bizcocho oscuro la harina se vería como una película blanca. 4 Mezclamos los líquidos con los sólidos hasta homogeneizar y vertemos la masa en el molde preparado. Cocemos el bizcocho 45 minutos a 185°, sin aire para que no se reseque. Probamos si está hecho con una brocheta y lo sacamos. 5 Esperamos por lo menos 10 minutos a que se temple un poco y lo desmoldamos con muchísimo cuidado sobre una rejilla. Dejamos enfriar. A la hora de servirlo lo espolvoreamos con el azúcar glas.