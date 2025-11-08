Galletas de café para adultos y niños, unas «cookies» para repetir

Karen Quiroga Santander Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:46 Comenta Compartir

Estas galletas de café son perfectas para niños y para mayores. Y lo mejor de todo es que los ingredientes que se necesitan los tenemos en casa: café, hay; lo lógico es hornear galletas de café: alimento para el adulto que vigila a las fieras que corren por toda la casa. Y sí, las galletas llevan cafeína; los niños ya tienen su propia energía prácticamente incombustible.

Ingredientes (20-22 galletas) 120 g mantequilla blanda.

130 g azúcar moreno.

1 huevo M.

190 g harina común.

½ cdta sal fina.

½ cdta bicarbonato.

2 cdtas café ide café soluble de Café Dromedario disuelto en 2 cdtas agua caliente o una taza de la cafetera italiana de casa.

120 g chispas de chocolate negro.

Elaboración 1 Bate la mantequilla y el azúcar hasta que quede cremoso. 2 Agrega el huevo y mezcla sin airear en exceso. 3 Vierte el café disuelto. 4 Tamiza harina, sal y bicarbonato; incorpora, sólo hasta integrar. Añade el chocolate. Deja que repose 10-15 minutos, si la masa está muy blanda (opcional, pero ayuda a bordes gorditos). 5 Precalienta el horno a 180 °C. Porciona bolas de 35–40 g y colócalas bien separadas sobre bandeja con papel. Hornea 10–12 min: deben quedar bordes mates y centro aún húmedo; terminarán con el calor residual. Enfría 10 min en bandeja y pasa a rejilla. 6 Antes de añadir el café, separa media masa y pon chocolate con leche o confeti, así saldrán dos bandos sin tener que duplicar el trabajo y tendremos unas «cookies» con café.