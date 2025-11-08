El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Galletas para adultos y niños. DM
La Barista ¿Cómo quieres el café?

Galletas de café para adultos y niños, unas «cookies» para repetir

Decoradas para que no pasen desapercibidas para ninguno de ellos

Karen Quiroga

Karen Quiroga

Santander

Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:46

Comenta

Estas galletas de café son perfectas para niños y para mayores. Y lo mejor de todo es que los ingredientes que se necesitan los tenemos en casa: café, hay; lo lógico es hornear galletas de café: alimento para el adulto que vigila a las fieras que corren por toda la casa. Y sí, las galletas llevan cafeína; los niños ya tienen su propia energía prácticamente incombustible.

Ingredientes (20-22 galletas)

  • 120 g mantequilla blanda.

  • 130 g azúcar moreno.

  • 1 huevo M.

  • 190 g harina común.

  • ½ cdta sal fina.

  • ½ cdta bicarbonato.

  • 2 cdtas café ide café soluble de Café Dromedario disuelto en 2 cdtas agua caliente o una taza de la cafetera italiana de casa.

  • 120 g chispas de chocolate negro.

Elaboración

  1. 1

    Bate la mantequilla y el azúcar hasta que quede cremoso.

  2. 2

    Agrega el huevo y mezcla sin airear en exceso.

  3. 3

    Vierte el café disuelto.

  4. 4

    Tamiza harina, sal y bicarbonato; incorpora, sólo hasta integrar. Añade el chocolate. Deja que repose 10-15 minutos, si la masa está muy blanda (opcional, pero ayuda a bordes gorditos).

  5. 5

    Precalienta el horno a 180 °C. Porciona bolas de 35–40 g y colócalas bien separadas sobre bandeja con papel. Hornea 10–12 min: deben quedar bordes mates y centro aún húmedo; terminarán con el calor residual. Enfría 10 min en bandeja y pasa a rejilla.

  6. 6

    Antes de añadir el café, separa media masa y pon chocolate con leche o confeti, así saldrán dos bandos sin tener que duplicar el trabajo y tendremos unas «cookies» con café.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cántabro hospitalizado en Vietnam pasa a cuidados paliativos: «Es un final muy triste»
  2. 2

    Los traumatólogos de Valdecilla dejan de operar por las tardes por «la carga derivada de Laredo»
  3. 3

    Las viviendas de lujo que se levantarán en Menéndez Pelayo ya están vendidas
  4. 4

    Los sindicatos docentes aparcan las movilizaciones de forma temporal: «La solución está en un impasse»
  5. 5

    Torrelavega, primer municipio que controlará la basura orgánica con cerraduras electrónicas
  6. 6 Cómo preparar cerdo agridulce, una de las «estrellas» de la cocina asiática
  7. 7

    La gripe se sitúa en Cantabria «al borde» del nivel de epidemia «un mes antes de lo habitual»
  8. 8

    La Ciudad del Transporte se divide: los camiones a Camargo y las naves a Penagos
  9. 9

    Entra a una iglesia en Santander, increpa al cura y acaba robando los cartuchos de tinta del despacho
  10. 10

    Los adolescentes cántabros, entre los que más se emborrachan y más cannabis fuman

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Galletas de café para adultos y niños, unas «cookies» para repetir

Galletas de café para adultos y niños, unas «cookies» para repetir