Recital de platos de lechazo en el Restaurante Bar Sardinero

Una propuesta con la que rinden homenaje a uno de los productos más emblemáticos de la cocina castellana

Alicia Del Castillo Santander Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:59 Comenta Compartir

Cuando el mal tiempo arrecia no hay mejor plan que refugiarse en torno a la buena mesa, a los platos de cuchara o a los asados como el lechazo. El Restaurante Bar Sardinero, dirigido por Inés Fernández y Daniel Duarte (Grupo Ginés) ha decidido prolongar sus II Jornadas gastronómicas dedicadas al lechal unos días más, dada la gran acogida de esta propuesta que rinde homenaje a uno de los productos más emblemáticos de la cocina castellana. Incluido el fin de semana, este restaurante, con Dimas Peña como jefe de cocina, va a seguir ofreciendo la propuesta que consiste en ocho platos con el lechazo como protagonista.

Los platos son: alubias blancas estofadas con lechazo confitado, croquetas de lechazo con setas de temporada, timbal de verduras de temporada con queso de cabra gratinado, ensalada de ibérico con frutos secos y virutas de foie, cuna de lechal con reducción de Oporto y piperrada, asadurilla de lechazo al estilo tradicional, lechazo asado al horno con patata panadera y ensalada y chuletillas de lechazo a la parrilla con pimientos asados.

Asadurilla tradicional, chuletillas y alubias blancas con lechazo confitado. DM

Una propuesta contundente, con el sello de calidad del Restaurante Bar Sardinero, que combina la esencia castellana con el cuidado por el detalle y el respeto por el producto. Ideal para quienes buscan un almuerzo de fin de semana lleno de sabor y tradición.

Santander Bar Sardinero

Dirección: Avenida de Pontejos nº 16. El Sardinero. Santander

Teléfono: 942 365 178

Propietarios: Inés Fernández y Daniel Duarte.

Nueva etapa: Desde noviembre de 2023.

Jefe de cocina: Dimas Peña.

Estilo de cocina: Tradicional.

Capacidad: 40 comensales.

Café: Dromedario.

Aparcamiento: Avenida del Estadio.