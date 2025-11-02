El restaurante Isla Bella y sus jornadas gastronómicas con la langosta como protagonista

El restaurante Isla Bella, uno de los grandes referentes gastronómicos del municipio de Arnuero, celebra las Jornadas de la Langosta de Isla, una cita que ... rinde homenaje al marisco más emblemático del Cantábrico. Este establecimiento propone un menú especial que combina la excelencia del producto con una cuidada elaboración y el sello personal de su ya conocida cocina marinera.

El recorrido comienza con un ceviche de langostino y carabinero con pan de gambas, seguido de un crujiente de marisco con ali-oli marino, dos bocados frescos y llenos de matices que abren el apetito.

A continuación se propone en el menú degustación un carpaccio de pulpo gallego sobre fondo de patata de Valderredible con el que se rinde homenaje al territorio y a la despensa cántabra.

Un guiño a la fusión llega con el sorbete para el cambio de sabor. Se trata del denominado sorbete de Novales, con un toque asiático que aporta un guiño refrescante antes del plato estrella: la langosta del Cantábrico, servida cocida o a la plancha, con una generosa ración de 450 gramos por persona.

El broche dulce del menú llega con la torrija Islabella con helado de turrón, creación de la casa que se ha convertido ya en un clásico.

Maridaje

Para acompañar a estos platos, se ofrecen el vino Mar de Frades (blanco) o un Ramón Bilbao (tinto); una botella cada dos comensales. Todo ello, por 67,50 euros por persona.

Una propuesta que vuelve a situar a Isla Bella en el mapa gastronómico regional y que reivindica la langosta como uno de los grandes símbolos del mar de Cantabria.

Isla (Arnuero) Restaurante Hotel Isla Bella Spa

Dirección: Paseo El Sable 2. Isla (Arnuero).

Teléfono: 942 679 306.

Propietarios: Familia Ortiz-San Emeterio. Grupo Hoteles de Cantabria.

Estilo de cocina: Tradicional y marinera con producto local. Especializados en langostas de Isla, pescados salvajes, marisco, arroces y verduras de la huertas.

Cocina: Equipo de cocina.

Maitre: Aurelio Cosgaya.

Precio medio: 35-50 €

Menú de las jornadas: 67,50 €

Plazas: 60.

Terraza: Sí.