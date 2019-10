La presencia de Revilla en San Sebastián Gastronomika refuerza la imagen de la cocina de Cantabria

La segunda jornada de San Sebastián Gastronomika (SSG) ha contado con un invitado especial, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que viajó hasta la capital donostiarra acompañado de la consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo, Marina Lombó, para respaldar la participación de los profesionales de la región en el comedor 'Cantabria Infinita' donde se exhibe la cocina propia ante un selecto grupo de invitados y prescriptores nacionales e internacionales.

Antes de participar en el almuerzo, el presidente -acompañado por su esposa Aurora Díaz y su hija Jana- la directora general de Turismo, Eva Bartolomé, el director de Cantur, Bernardo Colsa, el director de Márketing de esta empresa pública, José Ramón Álvarez, y los directivos de Vocento, Iñaki Arechabaleta e Iñigo Iribarnegaray, recorrió diferentes estands de la feria, donde se hizo «varios cientos» de fotos con asistentes al evento para quienes su presencia se convirtió en «todo un acontecimiento y en una sorpresa», como confesaba un cocinero de Andalucía.

La 'gira' por SSG comenzó por el auditorio, donde compartió en el escenario, durante un receso de las ponencias, una conversación con los triestrellados Elena Arzak y Pedro Subijana. A este le comentó: «Somos los dos más grandes. Yo contigo no me atrevo, pero con Chicote, sí», en referencia al reto que mantuvo en un programa televisivo con el protagonista de 'Pesadilla en la cocina'. Posteriorente Revilla y su séquito visitaron las cocinas, donde un 'ejército' de chefs y ayudantes preparaban los bocados que luego degustaron los congresistas al finalizar las ponencias. Aquí Revilla conversó con uno de los mejores chefs de mundo, Joan Roca (tres estrellas en el Celler de Can Roca). No faltaron referencias a la cocina de Cantabria y a su nivel creciente en los últimos años, algo que no dudó el triestrellado gerundense en ratificar.

No sin dificultades, por las incesantes peticiones del público para hacerse una foto con él y por las paradas en estands de carne, atún o cerveza, la comitiva de Revilla alcanzó el comedor de 'Cantabria Infinita'. Aquí confesó que «esto es lo más. Estamos en el 'Madison Square Garden' de la gastronomía. Y para Cantabria, venir a la Capilla Sixtina de la cocina, donde están los chefs más prestigiosos del mundo, es la demostración de que la gastronomía de Cantabria está en auge; prueba de ello es que tenemos ocho estrellas y de que el nivel medio de los restaurantes de la región está entre los tres o cuatro mejores de España».

Apoyo al sector agroalimentario

Puso especial énfasis Revilla en la calidad y la variedad del producto que se ofrece en Cantabria: «Tenemos muy buena cocina y muy buenos productos. Por eso tenemos que venir aquí a promocionarnos, al tiempo que agradecer a los profesionales el nivel que estamos dando».

En este sentido, ratificó la voluntad de su Ejecutivo de apoyar el sector agroalimentario por su carácter estratégico para fijar población en el medio rural.

Por su parte, Marina Lombó, consejera de Educación, FP y Turismo, confirmó el apoyo de su departamento a la gastronomía como «clave» en la promoción turística y anunció la voluntad de trabajar desde diferentes enfoques en formar futuros profesionales del sector para cubrir las necesidades que se demandan desde la propia hostelería».

La gastronomía regional tiene una notoria representación en el encuentro donostiarra con la participación de los cocineros Álex Ortiz (Restaurante Pan de Cuco, Suesa); José Manuel de Dios (La Bien Aparecida, Madrid); Sergio Bastard (Casona del Judío, Santander); Carlos Arias (Emma Gastro, Suances); David Pérez (El Ronquillo, Ramales de la Victoria) y Miki Rodríguez (Umma, Santander). Los seis chefs, junto con el bartender Óscar Solana ('Taberna La Solía', Solía, Liaño de Villaescusa), atienden durante los tres días de celebración de San Sebastián Gastronomika a prescriptores y periodistas gastronómicos, ponentes y personalidades institucionales y especialistas del sector, invitados a conocer las excelencias de la cocina y el producto cántabros a través de los 60 menús diarios que se sirven en el restaurante.

Restaurante 'Cantabria infinita' El restaurante 'Cantabria Infinita', de 220 metros cuadrados, se divide en dos áreas: un restaurante-comedor y un espacio de relax, donde los invitados pueden degustar los combinados realizados por Óscar Solana. El recinto está sirviendo de escaparate para dar a conocer la simbiosis que la gastronomía cántabra tiene con el producto y el territorio, siendo ésta un espejo de la diversidad paisajística de Cantabria y una aliada para el turismo regional. El nuevo paso dado por el Gobierno de Cantabria en la edición de 2019, con un formato más vistoso, supone la consolidación de su apuesta por San Sebastián Gastronomika como plataforma para promocionar la gastronomía y el trabajo de una generación de grandes chefs que han aupado la cocina regional a lo más alto.

Sergio Bastard (Casona del Judío) ha declarado a Efe que los cocineros de la región lo que han hecho es «poner a Cantabria en su sitio». «En una Comunidad muy pequeñita encontramos una gran variedad. No tiene nada que ver lo que puedes encontrar en San Vicente de la Barquera, en Castro o en Potes. Estamos dando a descubrir lo que había. La gente del sector está ahora muy bien formada. Y Cantabria está en un punto súper bonito, desde callejear a ir a un buen restaurante», resalta.

Recuerda que hay dos restaurantes que lucen dos estrellas Michelin y siete que tienen una. «Somos la comunidad autónoma que más estrellas Michelin tiene por habitante y eso hay que contarlo», ha subrayado.