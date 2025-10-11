Sabor en Cantabria: del producto a la sensación

La quinta edición vuelve a poner el foco en la materia prima como identidad y a la gastronomía como experiencia

Comienza la cuenta atrás para la quinta edición de Sabor en Cantabria, el congreso de referencia en la región sobre gastronomía, agroalimentación y turismo. Organizado por El Diario Montañés a través de su suplemento Cantabria en la Mesa, este encuentro se celebrará los días 21 y 22 de octubre en el municipio de Puente Viesgo, que acoge el evento desde su nacimiento. Así, las instalaciones del Gran Hotel Balneario volverán a ser la sede de dos intensas jornadas que han logrado consolidarse como la gran cita para profesionales y aficionados del sector.

Sabor en Cantabria nació en el año 2021 con la vocación de ser un punto de encuentro para compartir talento, aprovechar sinergias y proyectar una imagen positiva de las fortalezas turístico-alimentarias de la región. De esta forma, el congreso siempre se ha concebido como un evento abierto y plural, dirigido a un amplio abanico de perfiles que incluye a productores, distribuidores, cocineros, jefes de sala, sumilleres, estudiantes de formación profesional y universitarios, y, por supuesto, a todos los amantes de la buena mesa.

Un objetivo que es posible gracias a la suma de voluntades, desde el respaldo de las instituciones autonómicas y municipales hasta la implicación de empresas, cooperativas y profesionales de los sectores de la agroalimentación, la hostelería y el turismo. Esta colaboración ha permitido reunir cada año a un centenar de ponentes, entre los que se incluyen destacados cocineros de Cantabria y de otras regiones, productores, investigadores y divulgadores, posicionando a Puente Viesgo como el epicentro donde se cocina la identidad alimentaria de Cantabria. Este entorno colaborativo crea, además, un clima muy propicio para establecer vínculos profesionales, generando un valioso intercambio de información y abriendo nuevos escenarios de negocio entre los asistentes.

Enfoque práctico

Poner el foco en el producto como identidad y en la gastronomía como experiencia ha sido siempre, y vuelve a serlo en esta quinta edición, el eje vertebrador de Sabor en Cantabria. Y es que la esencia que hace singular a este congreso es su formato eminentemente práctico y experiencial.

Así, el hilo conductor del encuentro son las ponencias con cata-degustación, donde todas las exposiciones están vinculadas a la prueba de la materia prima de la que se habla, ya sea en su estado natural o cocinada. Esta metodología permite a los asistentes formarse un criterio propio, analizar las características que definen a un producto por su calidad intrínseca y comparar diferentes elaboraciones. Todo ello, guiados por los profesionales que componen el panel de cata de cada sesión. Expertos que conducen la degustación, explicando el origen del producto, el trabajo de sus elaboradores y las posibilidades que ofrece en la cocina. Se trata, en suma, de conocer, aprender y descubrir, vinculando directamente al productor agroalimentario con el cocinero que interpreta la materia prima.

Nueva cita

La quinta convocatoria mantendrá la misma estructura que le ha dado éxito al formato, contemplando un variado cartel de actividades que se desvelará con detalle en las próximas semanas.

Se puede adelantar, sin embargo, que habrá ponencias con cata de yogur, quesos pasiegos o cocido lebaniego, además de carnes, pescados y el imprescindible bonito del norte. No faltará el café, de la mano de Dromedario, ni los panes artesanos o dulces como el tradicional sobao.

El programa incluirá también mesas redondas donde se abordarán temas de actualidad vinculados al helado, así como ponencias que girarán en torno a la gastronomía en los libros. De igual forma, se mantendrá, a través de distintas experiencias, ese vínculo entre gastronomía, turismo y agroalimentación, que caracteriza al evento desde sus orígenes.

Sabor en Cantabria mantendrá también sus tradicionales desayunos saludables, que acercan a los estudiantes de colegios de la comarca y de formación profesional la fórmula más adecuada de afrontar la primera comida del día.

Además, la presente edición volverá a ser escenario de los Premios Optimum y del concurso de coctelería, organizados por la Asociación de Sumilleres de Cantabria y la Asociación de Barmans de Cantabria, respectivamente. Y más sorpresas que están por llegar, ya que con el objetivo de seguir enriqueciendo la experiencia de los asistentes y mantener el dinamismo del congreso, Sabor en Cantabria continúa incorporando novedades a su programa, las cuales también se irán dando a conocer en las páginas de este suplemento durante las próximas semanas.

En definitiva, un ambicioso evento con el que dar respuesta un año más al gran interés que despierta este formato entre el sector y la pobla ción. Una expectación que ha llevado a colgar el cartel de lleno en las ediciones anteriores y que, por ello, requiere de una inscripción previa –y gratuita– para poder acceder a las distintas salas. El plazo para registrarse se abrirá en los próximos días a través de la página web oficial del evento.

Ampliar Cata degustación de quesos de Cantabria. LUIS PALOMEQUE Un recorrido por los sabores degustados en las ediciones pasadas A lo largo de sus convocatorias anteriores, el programa de Sabor en Cantabria ha incluido cerca de una treintena de actividades diferentes cada año, abarcando una gran diversidad de los productos que más representan la identidad de la región. Las ponencias-cata han permitido a los asistentes profundizar en joyas gastronómicas como las anchoas del Cantábrico, aprendiendo a diferenciar las de costera de primavera y de otoño de la mano de grandes conserveras.