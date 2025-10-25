El Sardinero más gastronómico toma el pulso al otoño

Patricia Delgado Calle Santander Sábado, 25 de octubre 2025, 15:27 Comenta Compartir

Con el cambio de estación, hay lugares costeros que aprovechan el sosiego que trae consigo el otoño para desplegar sus encantos más allá de sus playas. Y si hay un enclave que sabe hacer brillar sus atributos más allá del sol, ese es el Sardinero. Símbolo indiscutible de la capital, ostenta este estatus privilegiado porque representa como pocos al Santander más ilustre, exclusivo y elegante. Una imagen que la zona viene labrando desde finales del siglo XIX, cuando se convirtió en destino vacacional de la aristocracia y la realeza, dando origen a sus emblemáticos Baños de Ola –una costumbre que supuso el germen del turismo en la capital cántabra y que actualmente se conmemora convertida en Fiesta de Interés Turístico Regional–.

Ubicado entre la Península de La Magdalena y el faro de Cabo Mayor, este escenario combina arquitectura, mar y vida urbana. Y si durante el verano los arenales de La Primera y La Segunda acaparan todas las miradas, ahora que el tiempo se presta más al paseo que a la sombrilla y la toalla, comparten protagonismo con las plazas y paseos que se articulan por el barrio. Así, espacios como la Plaza de Italia, los Jardines de Piquío o el Parque de Mesones atraen al visitante con sus terrazas, sus miradores y su oferta de ocio para todos los públicos.

Y en medio de todo ello, sobresale una notable propuesta gastronómica que aúna tradición y vanguardia para ensalzar los sabores típicos de la región, haciendo especial énfasis en los manjares del Cantábrico.

Plaza Brisas, 1 Abra Sardinero Resto-Bar

Dirección: Plaza Brisas 1.

Teléfono: 624 073 524.

Día de cierre: Ninguno.

Propietarios: Javier Palomero y Agustín Montes.

Cocina: Andrea López.

Sala: Jorge Delgado.

Especialidades: La oferta de este establecimiento se divide en un menú de día –con 8 primeros y 8 segundos– y otro de noche con opciones para compartir. Siguiendo la línea gastronómica habitual de Abra Sardinero, los comensales encuentran platos reconocibles, de fondo, que se renuevan con frecuencia en función de la temporada. Actualmente, destacan la caldereta en salsa verde de rape y merluza o los pimientos rellenos de ternera estofada. También proponen algunas recetas más innovadoras como la panceta laqueada con puré de chirivía y ensalada de col.

Observaciones: Toda su carta es apta para celiacos y también hay platos para dietas veganas o vegetarianas. Ya tienen disponibles menús de Navidad y también para grupos o empresas.

Calle Panamá Rocamar

Dirección: C/ Panamá 2.

Teléfono: 942 290 962.

Día de cierre: Abre de 8.00 a 1.00 todos los días

.Propietarios: Gumer Fernández y Nico Martínez.

Especialidades: En este establecimiento, situado en pleno Sardinero, se impone una cocina tradicional, con una notable propuesta en raciones. Sobresalen las rabas, croquetas, mejillones patatas, zamburiñas... También son populares los cachopos y, ahora en invierno, los platos de cuchara.En su propuesta no faltan tampoco platos más informales como hamburguesas, sándwiches, perritos, bocadillos, pinchos, tortillas o platos combinados.

Observaciones: El local está reformado y se distribuye en dos alturas –con comedor climatizado en la planta baja– a las que se suma una terraza exterior. Acoge pequeños eventos.

Plaza de Italia Al Norte

Dirección: Plz. Italia s/n (bajos del Casino, esquina Joaquín Costa).

Teléfono: 942 041 633.

Día de cierre: En verano ninguno; en temporada baja los miércoles.

Propietario: Eduardo Pellón.

Cocinera: Josephine Ramos.

Especialidades: Casi 30 raciones de picoteo de base tradicional actualizada, con una presentación cuidada, honesta y diferente. Gran variedad de pinchos imaginativos, tortillas y una selección de vinos premium a precios ajustados.

Recomendaciones: croquetas de jamón caseras, rabas de calamar con alioli de lima y aceitunas verdes, foie gras micuit elaborado con hígado de pato de Las Landas, zamburiñas con un pesto ligero de cebollino, langostinos en tempura, callos caseros, diversas ensaladas, mejillones en salsa, boquerones en vinagre con aceite y perejil, anchoas de Santoña con aguacate y paellas de encargo.

Observaciones: Comedor privado. Amplia terraza. Menús: de lunes a viernes por 25€; Especial 35€; De cocido montañés en temporada de invierno por 19€; y de chuletón para dos personas por 65€.

Calle Joaquín Costa Restaurante Alamar-Taberna de pescadores

Dirección: C/ Joaquín Costa 43 (callejón detrás de La Caixa).

Teléfono: 942 790 009.

Día de cierre: Domingo noche y lunes completo.

Propietario: Daniel Alonso.

Cocinero: Equipo de cocina.

Especialidades: Pescados y mariscos del día, carne de buey a la brasa, arroces, rabas de calamar, anchoas con pimientos asados, pulpo en sus diferentes especialidades, atún rojo en tartar o tataki...

Observaciones: Horno de carbón. Comedor para 30 personas, 2 terrazas acondicionadas y barra de servicio. Precio medio de carta 35 €.

Plaza de Ruben Darío El Sardi

Dirección: Plaza Rubén Darío s/n, Edificio Feygón.

Teléfono: 942 378 675.

Día de cierre: Domingo tarde y lunes completo.

Horario: Martes a domingo a partir de las 10.00 H.

Propietario: Justo Díez Valle.

Cocinero: César Augusto Cabello.

Especialidades: Raciones y platos de cuchara todos los días. Pudin de cabracho, puerro y gambas; zamburiñas; rabo estofado; hamburguesas; cachón en su tinta; chuletón de 1kg deshuesado (50 €)...

Observaciones: Pantalla de TV para ver Liga, Champions...

Calle Joaquín Costa La Bodega

Dirección: C/ Joaquín Costa 41.

Teléfono: 942 271 053.

Día de cierre: Lunes.

Propietario: Ignacio Pila Cavia.

Cocinero: Juan Lázaro Amaro Morejón.

Especialidades: Cocido montañés, rabas, pimientos, chipirones, callos caseros, bacalao a la montañesa, ensaladas variadas, rabas, croquetas de jamón... Hay gran variedad de pinchos y menú a diario con 3 primeros y 3 segundos por 22 € entre semana y 25€ fines de semana y festivos.

Observaciones: Dispone de terraza.

Calle Joaquín Costa Gastro Bar Costa 43

Dirección: C/ Joaquín Costa 43.

Teléfono: 942 282 009.

Cierre: Ningún día.

Propietarios: Antonio Ruiz y Marián González.

Especialidades: Pinchos y tapas selectas, hamburguesas gourmet (recomendable la degustación de 4 unidades) y pescados frescos del día. Carta con más de treinta raciones; ensaladas y verduras, como sus famosas al wok o alcachofas rellenas... Destacan entre sus propuestas el calabacín relleno de jamón y queso con salsa de almendras, pollo al curry, tacos mexicanos, buñuelos de bacalao y las diferentes pastas.

Observaciones: Platos de temporada fuera de carta. Terraza en el paseo. Reservan mesa.

Avenida de Los Castros De Morro Fino

Dirección: Avenida de Los Castros 41.

Teléfono: 942 551 612.

Día de cierre: Domingo tarde y lunes completo.

Propietarios: Emilio García (chef) y Pablo Salas (jefe de sala).

Especialidades: Extensa propuesta de picoteo donde son populares las raciones de anchoas de Santoña sobre tomate y aguacate, rabas de magano, croquetas de boletus y queso Divirín, cecina de cebón raza angus, pulpo a la parrilla con pimentón de la Vera, gamba roja...

Observaciones: Cerrado por vacaciones del 4 al 17 de noviembre.

Plaza de Italia Gran Hotel Sardinero

Dirección: Plaza Italia 1.

Teléfono: 942 271 100.

Día de cierre: Ninguno.

Email: hotelsardinero@sardinerohoteles.com

Propietario: El Sardinero S.A. Cocinero: Antonio Cáliz.

Especialidades: Cocina tradicional con productos frescos y de calidad. Todo tipo de arroces por encargo y propuestas para cada hora del día, desde desayunos hasta meriendas y cenas de picoteo en su cafetería. Menú diario de 22€, lunes a viernes. Y 27€ fines de semana y festivos.

Observaciones: Dispone de comedores exteriores y una amplia terraza. Todas sus propuestas culinarias se preparan para llevar. Ya están reservando sus menús navideños para las celebraciones de empresa y familiares.

Avenida de los Hoteles Hotel Hoyuela

Dirección: Avda. de los Hoteles 7.

Teléfono: 942 282 628.

Día de cierre: Ninguno.

Email: hotelhoyuela@sardinerohoteles.com

Propietario: El Sardinero S.A. Cocinero: Antonio Cáliz.

Especialidades: Especialidad en arroces y fideuá por encargo, también para llevar a casa. Menú diario de 25€, lunes a viernes. Y 30€ los fines de semana y festivos.

Observaciones: Comedor exterior y amplia terraza. Todas sus propuestas culinarias se preparan para llevar. Ya están reservando sus menús navideños para las celebraciones de empresa y familiares. Opción de reservar un salón privado para eventos con una terraza exclusiva para los invitados.

Calle Maura Los Infantes Gourmet

Dirección: C/ Maura 21.

Teléfono: 942 074 300.

Cierre: Martes de invierno.

Propietarios: Antonio Ruiz y Marián González.

Jefe de cocina: Antonio Ruiz.Especialidades: El restaurante Los Infantes Gourmet es un auténtico paraíso para los amantes de los arroces. El comensal encuentra aquí hasta 22 especialidades distintas entre caldosos, melosos, fideuas y paellas; con infinidad de variantes y técnicas que ejecutan con una excepcional maestría y que se sirven en un elegante comedor, atendido por sus profesionales con una depurada atención. Es recomendable descubrir también su extensa carta de entrantes, verduras, ensaladas, carnes y pescados.

Observaciones: Todas estas creaciones están también disponibles para llevar.

Avenida del Estadio La Casa de Revert

Dirección: Avda. del Estadio 2.

Teléfono: 942 281 806.

Día de cierre: Domingos noche y lunes.

Propietario: Roberto Revert Calleja.

Cocinero: Alejandro Briones.

Especialidades: Más de 25 años de éxito lleva esta acogedora bodega con solera y sabrosa cocina tradicional que se complementa con una carta de vinos compuesta por más de 150 referencias. Este local es especialista en picoteo de calidad y variado, como muestran las más de sesenta especialidades que oferta: tortilla de bacalao, embutidos ibéricos, quesos, ensalada de ventresca, pulpo a la gallega, croquetas de langostinos al ajillo, huevos rotos con virutas de foie, bonito en temporada... Carnes nacionales y guisos de cuchara.

Observaciones: Tiene un trabajado y amplio menú del día.

Calle Gregorio Marañón Il Piccolino

Dirección: C/ Gregorio Marañón 1.

Teléfono: 608 372 603.

Día de cierre: Lunes.

Propietarios: Omar y María.

Especialidades: Casi seis años lleva abierta esta pizzería en la que siempre reina un buen ambiente, fruto del buen servicio, una cuidada decoración y, por supuesto, una sabrosa carta en la que el comensal encuentra más de 25 pizzas de estilo romano –crujientes y de masa fina–. Además, completa su propuesta con una variada gama de entrantes como carpaccio, burrata, queso provolone horneado con base de tomate, mermelada de pimientos y orégano, ensaladas y postres italianos. Son recomendables las pizzas 'Salvaje', cuatro quesos, funghi porcini, marinara y picantona.

Observaciones: Dispone de terraza con vistas. Preferiblemente reservar.

Plaza de Italia La Primera

Dirección: Plaza de Italia (Bajos del Casino).

Teléfono (reservas): 942 401 633.

Horario: De 9.00 a 00.00 H.

Propietario: Miguel.

Especialidades: Este establecimiento tiene una extensa carta de raciones, carnes, pescados y arroces. Entre estos últimos destacan el caldoso con bogavante o con carrilleras, cremoso con chipirones y langostinos, la paella de marisco o la de verduras. Las rabas, mejillones o croquetas forman parte del surtido de picoteo más popular del local. En paralelo, a primera hora, dispone de pinchos de tortilla para desayunar.

Observaciones: Oferta dos menús diferentes, diseñados para compartir entre dos comensales, de chuletón a la piedra (1kg) y de rodaballo (700g aprox). Asimismo, cuenta con menú diario.

Avenida de Castañeda Parrilla Ginés

Dirección: Avda. Castañeda 15.

Teléfono: 942 281 020.

Día de cierre: Tarde-noche del lunes.

Especialidades: Este clásico-moderno de El Sardinero destaca por sus excelentes carnes a la parrilla: chuletón, entrecot, solomillo, t-bone... Ofrece también una amplia variedad de raciones: rabas, chorizo criollo, gambas al ajillo... Son igualmente expertos en platos de cuchara, donde destaca el cocido montañés (todos los días en el menú). Además son muy populares sus desayunos, con variedad de tortillas y repostería artesana.

Observaciones: Hay menú diario y de fin de semana. Amplias terrazas al aire libre, cubiertas y descubiertas. Servicio de catering. Opción de recogida para llevar.

Avenida de Pontejos Bar Sardinero

Dirección: Avda. de Pontejos 16.

Teléfono: 942 365 178.

Especialidades: Este restaurante, ligado al Grupo Ginés, desarrolla una cocina tradicional en la que se cuidan al máximo las materias primas. Realiza variadas jornadas gastronómicas durante el año (del 25 de octubre al 16 de noviembre estarán con las del lechazo) y continuamente ofrece nuevos platos y propuestas de temporada. En cuanto al picoteo, sobresalen la ensaladilla rusa, salpicón de langostinos, rabas, pulpo, albóndigas de pescado o carne, chipirones en su tinta, varios tipos de bacalao, jamón ibérico, callos, morcilla, croquetas caseras, cachopo, torreznos, mejillones o caracolillos.

Observaciones: Gran terraza en el paseo.

Calle Manuel García Lago El Parque de Trueba

Dirección: Manuel García Lago 2, (Segunda Playa de El Sardinero).

Teléfono: 942 271 032.Día de cierre: Miércoles.

Propietarios: Fam. Heras Trueba.

Cocinero: Federico Gutiérrez.

Especialidades: Cocina tradicional y de mercado con un toque moderno. Recomiendan en arroces: Abanda, del Señorito, de guiso de cachón en tinta y caldoso. En eescados de la lonja y de temporada: machote, lubina… En carnes: rabo de vaca relleno de queso Divirin, taco de cochinillo deshuesado… En picoteo a base de raciones frías y calientes: albóndigas de secreto ibérico en salsa de carrilleras y patatucas, espárragos rellenos de centollo gratinados, ensaladilla de patata asada con ventresca de bonito y mayonesa de anchoas… Completa con postres caseros, disponibles también para desayunar, junto con tostas, pinchos de tortilla…

Observaciones: Tiene varios menús: Lunes, menú de cuchara (cocido lebaniego) por 21,50€. Martes, jueves y viernes, menú degustación a 29,50€. El 95% de la carta es sin gluten. Disponible para llevar.

Plaza de Rubén Darío Mar de Cortés. Restaurante Mexicano

Dirección: Plaza Rubén Darío (cerca de la 2ª playa).

Teléfono: 942 693 534.

Día de cierre: Lunes y martes en invierno (en verano, lunes completo y martes a mediodía).

Propietarios: Hermanos Rascón (Felisa y Paco).

Especialidades: Cocina mexicana tradicional. Sus platillos más representativos son tamales, nachos, rajas con crema, quesadillas y enchiladas suizas. Especial mención merecen sus margaritas.

Observaciones: Apto para celíacos. Cerrados por vacaciones del 13 al 28 de octubre.

Calle Gregorio Marañón Marisquería Acuario

Dirección: C/ Gregorio Marañón 1.

Teléfono: 942 277 127.

Propietario y cocinero: Jesús Miguel Martínez.

Especialidades: Un establecimiento de los que quedan pocos, un clásico actualizado, con comedor reformado y que apuesta por el producto fresco y de calidad en las raciones de picoteo. Destacan las rabas, pulpo, almejas, percebes, zamburiñas, anchoas, gambas, los pescados salvajes de temporada (salmonete, machote, lubina, lenguado...) y los mariscos frescos (nécoras, langosta, bogavante, langostinos...). Todo el marisco está disponible también para llevar.

Observaciones: El restaurante cuenta con un espacioso comedor y una agradable terraza con unas magníficas vistas al mar Cantábrico.

Avenida de Los Infantes El Perro de San Roque

Dirección: Avda. Los Infantes 85, local 8-bajo.

Teléfono: 687 470 720.

Cierre: Domingo noche. Lunes y martes completo.

Propietarios: Manuel Gómez y María Ruiz.

Especialidades: En un entorno especial y cuidado al detalle, ofrece dos cartas dependiendo del espacio escogido y menús a medida para eventos. La terraza y el patio invitan a una opción más informal para tomar algo y bocados para acompañar, como los tacos de pato, los profiteroles, los montaditos, la ensaladilla o el tartar de atún rojo. Además de conservas y embutidos. En un ambiente acogedor con dos privados y cocina vista, una carta más formal donde degustar el foie - gras, el wagyu, los ahumados o clásicos como el solomillo strogonoff, la perdiz estofada o los tagliatelles bogavante.