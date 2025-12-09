La Taberna Santoña cambia de ubicación pero mantiene su estilo

Acceso al establecimiento, con su terraza cubierta. En el círculo, Paloma Pi y Borja Fernández

José Luis Pérez Santander Martes, 9 de diciembre 2025, 14:59 Comenta Compartir

Tras casi una década en la calle Peña Herbosa al frente de la Taberna Santoña, su responsable, Borja Fernández, encontró hace unos meses la oportunidad de disponer de un local más grande, en el que poder desplegar mejor su proyecto hostelero y ampliar la oferta. La semana pasada, sin más dilación aunque a Borja le hubiera gustado 'rematar' algunos detalles del local, abrió Taberna Santoña en donde estuvo hasta hace unos meses Patiochico, en la denominada Cuesta de las Cadenas, junto a la animada plaza Cañadío.

El cambio implica más capacidad –pasa de un local de 55 m2 a otro de 180 m2 con terraza–; pasar de cinco a diez empleados y crecer en todos los aspectos. Pero a Borja el reto no le da vértigo, controla personalmente la gestión y tiene muy claro que todo pasa por seguir haciendo lo mismo igual de bien que en el anterior local.

Interior del establecimiento ubicado junto a la plaza de Cañadío, donde estuvo Patiochico. Media ración de ensaladilla con cortezas. Media ración de tronco de bonito. Media de bacalao rebozado con ali oli casero. 1 /

El concepto de taberna se mantiene hasta las últimas consecuencias, la oferta se concreta en raciones variadas, en una excelente relación precio-calidad –y cantidad, por lo que hay opciones de medias raciones– y tres principio básicos que para Borja son sagrados: producto, calidad y precio. A ellos suma el servicio cuidado con el cliente, con el fin de conseguir un espacio de buen ambiente, desencorsetado, amable, lúdico y familiar.

Apenas lleva unos días abierta y Taberna Santoña se ha reencontrado de inmediato con sus clientes habituales, que se han desplazado buscando ese vino o esa caña en la barra y esas raciones que compartir con la cuadrilla o en familia. Esto está siendo una gran satisfacción y respaldo para Borja, dispuesto ahora a llegar a más clientes con sólidos argumentos.

En la variedad está el gusto

La propuesta de Taberna Santoña gira en torno a una materia prima de primera, como se pone de relieve en el capítulo conservero, que aquí se cuida con mimo casi reverencial. La variedad de anchoas es un buen ejemplo: desde la clásica del octavillo hasta el formato hansa o la platinum, todas afinadas y de sabor limpio. Además, no faltan boquerones en vinagre bien equilibrados y lomitos de atún que mantienen firmeza y jugosidad. Sardinilla, relanzón, tronco de bonito o ventresca completan una oferta que reivindica la tradición conservera a la que apela el nombre del local.

Bajo la dirección de Borja Fernández, esta taberna mantiene tres principios: calidad, producto y precio

La carta avanza hacia la huerta con opciones sencillas pero bien resueltas: ensalada de tomate, pimientos de Isla a la sartén, espárragos con changurro o una ensaladilla rusa que confirma el gusto de la casa por los sabores reconocibles. En este caso la ensaladilla se acompaña de cortezas de maíz, algo muy salmantino donde se llaman palomas o cueros.

En el terreno del marisco, la variedad es amplia y atractiva: caracolillos, camarones, mejillones en varias preparaciones, nécora cocida, navajas, berberechos o percebes por peso, además del pulpo del Cantábrico a feira y las colas de langostinos al ajillo.

Los fritos mantienen el nivel con bocartes, bacalao, salmonetes y unas rabas de calamar que cumplen con mucha solvencia. También sobresale el apartado de ahumados –bacalao en salsa negra, lacón, salmón marinado y sardina–, junto con una selección de patés: foie al cognac, lechazo churro, pudding de cabracho o un foie gras de pato.

Para completar, la Taberna Santoña ofrece embutidos de León e ibéricos, y un surtido de quesos cántabros. ¡Hay dónde elegir!

Santander Taberna Santoña

Dirección: C/ José Ramón López Dóriga 3, bajo. Junto a la plaza de Cañadío de Santander.

Teléfono: No hace reservas.

Propietario: Borja Fernández Sainz.

Inaugurado: 26 de noviembre de 2025. Antes, en calle Peña Herbosa, desde 2011, y bajo la dirección de Borja Fernández, desde 2015.

Cocina: Equipo de cocina.

Sala: Paloma Pi.

Estilo de cocina: Tradicional, de picoteo, con una marcada cadencia marinera.

Precio medio de la carta: Unos 20 euros.

Menú diario: No.

Capacidad: Unas 55 personas en el interior.

Terraza: Unas 30 plazas.

Horario: De 12.30 a 16 horas y de 20 a 00.00 horas.

Cierra: Martes.

Bodega: Unas 50 referencias.

Café: No. Tampoco dispone de postres ni de coctelería.

Aparcamiento: Zona de OLA y plaza de Pombo.