En Torrelavega, donde el cachopo es todo un ritual

Ya nadie puede cuestionar que el cachopo, al que se le atribuye un origen asturiano, se ha colado con fuerza en la restauración. Hay establecimientos como la Sidrería Cachopo en Torrelavega que se han especializado hasta convertir esta elaboración en todo un ritual, tratando de innovar constantemente con nuevos ingredientes y apostando, en la medida de lo posible, por materias primas locales, como la carne o los quesos.

Este negocio lo puso en marcha en 2015 Maira Morel, una prfesional de la hostelería de origen dominicano, y hoy lo conducen principalmente su hijo Alejandro, que está al frente de la cocina, y su nuera Beatriz, de origen cubano pero afincada en Cantabria desde los cinco años, que dirige la sala. Ellos han conseguido ser un establecimiento de éxito y prueba de ello es que este verano han estrenado un segundo comedor, que los fines de semana tiene que organizar en servicio en tres turnos y que cuentan con una carta con más de una veintena de cachopos. Estos se presentan en formatos XL y XXL, aunque también hay una propuesta especial que es 'el kachopo con k', de casi un metro, relleno de jamón y queso, acompañado de una entrada a elegir y de dos botellas de sidra o una de vino y recomendado para 4 personas. Su precio, 100 euros.

Otra propuesta que se sale de lo común y que tiene mucha demanda es el 'tablón supremo' –por encargo y para cuatro personas–. Incluye tostas de jamón y foie, croquetas caseras, morcilla encebollada, chorizo criollo, chorizo a la sidra, rabas, cachopo XXL de jamón y queso, patatas, pimientos con salsa y cecina de León. Su precio, 80 euros.

El más demandado

En el año 2020, esta sidrería ubicada cerca de La Llama, en Torrelavega, ganó el concurso al mejor cachopo de Cantabria, algo que relanzó el negocio y que reforzó su especialización. Este éxito ha convertido al cachopo de beicon, queso y cebolla caramelizada en el más demandado. Sin embargo, no han vuelto a competir porque las reglas se cambiaron y, en palabras de Beatriz, ya no solo vota un jurado que prueba el cachopo, sino que también hay un voto por internet que puede ejercer quien no ha probado el producto.

La clave del éxito es que los cachopos de este establecimiento, más allá de la variedad, emplean materias primas de calidad. La carne es de Sito, por ejemplo. Ya en mesa se percibe que los elementos están bien integrados, que el rebozado es agradable, que no es grasiento y que lo sabores son reconocibles.

Sidrería Cachopo también ofrece un menú del día y un menú de fin de semana. Aunque las propuestas se van renovando, lo que más acreditado está en esta faceta es el cocido montañés.

Además, el negocio cuenta con una carta amplia de raciones, siendo la que más demanda tiene el pulpo a la gallega, que se cuece en la propia casa. Los postres son caseros y destaca la tarta de queso.

Dirección: C/ Conde Torreanaz 22, Torrelavega.

Teléfono: 942 881 708.

Propietaria: Maira Morel.

Inaugurado: 2015.

Cocina: Alejandro Martínez.

Sala: Beatriz Fernández Estrada.

Estilo de cocina: Tradicional.

Precio medio: 25€.

Menú diario: 18 € (fin de s. 24 €).

Formatos especiales: Desde 80 € para cuatro personas.

Capacidad: 80 comensales en dos comedores.

Horario: Abre a las 12 y a las 19.30 h. cierra tras el servicio.

Cierra: Domingo noche y lunes.

Aparcamiento: Sí, en La Llama.