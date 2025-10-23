El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nacho Solana desveló todos sus trucos en la quinta edición de Sabor en Cantabria. Luis Palomeque

La tortilla de patata de Nacho Solana en diez pasos

El chef cántabro compartió, este miércoles en Puente Viesgo, la receta de uno de sus platos más canónicos

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:16

Comenta

Estos son los diez mandamientos de la tortilla de patata de Nacho Solana. El chef cántabro y dueño del restaurante de La Bien Aparecida (Ampuero) ... compartió este miércoles, en la quinta edición de Sabor en Cantabria, la receta de su deliciosa tortilla de patata. Un kilo de patatas, una docena de huevos, aceite suave y el punto exacto del cuajado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hamza El Yassir releva a Jesús Blanco al frente de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria
  2. 2

    Toda la plantilla de Tycsa, del Grupo Celsa, en huelga por «la precariedad laboral» en la fábrica de Nueva Montaña
  3. 3

    Llega a Cantabria el primer menor extranjero procedente de Canarias de los 156 asignados por el Ministerio
  4. 4 Los tesoros del sabor cántabro
  5. 5

    Benjamín pone este jueves en alerta roja a la costa cántabra con olas de 8 metros y rachas de 90 kilómetros por hora
  6. 6

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  7. 7

    Empotra su vehículo contra una pared de una vivienda en el centro de Los Corrales
  8. 8

    Las obras de los Jardines de Piquío se reanudarán el 3 de noviembre
  9. 9

    Revilla se suma a la campaña para repatriar al vecino de Astillero enfermo en Vietnam: «Hay que hacer que vuelva a casa con su perrita»
  10. 10

    Detenido un grupo criminal por robar 600 kilos de cobre del alumbrado público

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La tortilla de patata de Nacho Solana en diez pasos

La tortilla de patata de Nacho Solana en diez pasos