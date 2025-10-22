Valdáliga reivindica la leche y la carne de la vaca tudanca

Kevin Barquín Puente Viesgo Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La ponencia Valdáliga, carne de tudanca puso en valor la raza autóctona y la ganadería extensiva en Cantabria. Manuel Quintana, de Carnicería Quintana, en Cabezón de la Sal, destacó que la tudanca, aunque menos rentable, pasa gran parte del año en libertad. Un sistema que conserva bosques y pueblos. «Lo que ahora se llama bienestar animal, los ganaderos de tudancas lo practicamos desde siempre», señaló, y añadió que esta crianza se refleja directamente en el sabor y perfil organoléptico de la carne.

El cocinero Toni González, del restaurante Nuevo Molino (Puente Arce), resaltó la regularidad y la calidad de la carne de Quintana, ligada a la tranquilidad de los animales en el cebadero. Por su parte, Carolina Entrecanales, de Granja Cudaña (Labarces), explicó que su explotación combina mar y montaña, con 125 vacas que producen más de 6.000 litros de leche al día, de los cuales el 30% se transforma en quesos, yogures y otros lácteos.

La ponencia evidenció cómo tradición, respeto por el territorio y técnicas modernas pueden generar productos de alta calidad, poniendo en valor tanto la leche como la carne de las vacas tudancas del territorio cántabro.