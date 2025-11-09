Nos vamos de ruta gastronómica por el entorno del campus

Patricia Delgado Calle Santander Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:32 Comenta Compartir

Pocos lugares simbolizan mejor la transformación de la zona alta de Santander que el Parque de Mendicouague. Este pulmón verde de 12.300 m2 que tiene en su haber una encina centenaria y un curioso palomar, es hoy en día un enclave de ocio familiar, pero hasta 1993 –y durante más de dos siglos– estuvo ocupado por la fábrica de curtidos de Pedro Mendicouague. Este punto, que refleja la transición de este entorno industrial a una zona residencial, es el lugar desde el que parte la ruta gastronómica de hoy, la cual discurre por las dos grandes arterias que avanzan en paralelo por la franja norte de la capital: Paseo de Altamira y Los Castros.

Qué visitar Paseo de Altamira (antigua General Dávila): Palacio de Riva-Herrera; Museo del Agua; Parques de Mendicouage, Jado y Las Carolinas; Conservarorio de Música; centros cívicos Meteorológico y Mª Cristina.

Los Castros: Parque de La Vaguada de Las Llamas; Campus de la UC; sede de la UIMP.

Qué comer La zona disfruta de un ecosistema hostelero de primer orden, con numerosos locales que han hecho del picoteo y los menús del día su seña de identidad. Tampoco faltan platos tradicionales a base de guisos de cuchara, carnes de Cantabria o pescados del Cantábrico.

La primera, con un fuerte carácter histórico y una marcada vida de barrio, está inmersa en un profundo proceso de cambio que comienza con su propio nombre –ya que este año ha dejado atrás la denominación de General Dávila para convertirse en el Paseo de Altamira– y continúa con un conjunto de obras que se han ejecutado para que el ciudadano sea protagonista del espacio: un nuevo carril bici, aceras más anchas y más zonas verdes.

Y paralela a esta vía encontramos el epicentro de la vida estudiantil, la avenida de Los Castros, donde se sitúan el campus de la Universidad de Cantabria y una de las sedes permanentes de la UIMP. Además, esta área acoge otro de los espacios verdes más significativos de la ciudad, el Parque de Las Llamas y, en los últimos años, también se ha consolidado como uno de los distritos residenciales con mayor crecimiento.

Contenido patrocinado Ruta Gastronómica

Santander Hamburguesería Davila´s

Dirección: Paseo de Altamira 276.

Teléfono: 942 032 817.

Horario: Lunes a viernes, 8.00 a 23.30 H. Sábados, domingos y festivos, 9.00 a 00.00H.

Especialidades: Cerca de una decena de hamburguesas entre las que destacan las gourmet Mamalú 1 y 2. Además, amplia variedad de bocados informales: ensaladas, platos combinados, sándwiches o tortillas de patata (recomendable la rellena de ibéricos). Postres caseros.

Observaciones: Servicio a domicilio y por aplicaciones. Terraza exterior.

Santander Cafetería Bellini

Dirección: Paseo de Altamira 306.

Teléfono: 942 033 803.

Cierre: Domingos y festivos.

Horario: 7.00 a 23.00 H.

Propietarios: Serafín González (cocinero) y Estrella Ibáñez.

Especialidades: Rabo de toro al vino, ensaladilla rusa, manos de cerdo, carrilleras al vino tinto, albóndigas de tudanca, callos, salpicón de marisco, torreznos de Soria... Carta de hamburguesas de 5 a 7€ (todas incluyen patatas fritas); sándwiches (destaca el Bellini), pinchos, tortillas (también para llevar), platos combinados, desayunos, meriendas...

Santander Bedoya 2

Dirección: Avda. Los Castros 53F.

Teléfono: 942 271 026.

Día de cierre: Domingo.

Propietaria: Pilar Fernández.

Cocinera: Marisa Fernández. Especialidades: Cocina tradicional casera con toques modernos. Pinchos, variedad de tortillas (para llevar), desayunos, raciones, plato de cuchara diario, bocadillos, hamburguesas (combo con patatas y bebida 7,50 €). Menú diario a 13€ (para llevar a 12€). Comidas por encargo para Navidad (local y llevar).

Santander Antay

Dirección: Paseo de Altamira 184.

Teléfono: 942 215 821.

Día de cierre: Lunes.

Propietario y cocinero: J. Alberto Cabrero.

Especialidades: Hamburguesas, perritos calientes, sándwiches y picoteo; patatas en salsas, salchipapas, baguettes... Blancos de solera con tapas. Dos amplios comedores. Buen ambiente, precios ajustados, emisión de espectáculos deportivos.

Observaciones: Sede de la Peña Atlética Juan Carlos Arteche. Bolera al lado.

Santander Bemol

Dirección: Paseo de Altamira 206 bajo.

Teléfono: 942 055 031.

Cierre: Sábados, domingos y festivos por la tarde, a partir de las 16.30 H.

Propietario y cocinero: Pedro Alcalde Salvadó.

Especialidades: Tortillas de patata variadas, carta de hamburguesas (recomendable la especial de la casa), sándwiches, pollo asado, platos combinados, sartenadas y raciones. Observaciones: Menús especiales para grupos y comida para llevar.

Santander La Radio

Dirección: Paseo de Altamira 103.

Teléfono: 942 232 628.

Cierre: Domingos noche y lunes.

Propietario: Familia Mora.

Cocinero: Fredy Pacheco.

Especialidades: De estilo marinero, este local destaca por sus pescados del día y de temporada, todos salvajes (jargo, lubina, machote, rodaballo, San Martín del Cantábrico, merluza a la cazuela con almejas...). Son también de excelente calidad las carnes (entrecot, chuletón deshuesado, costilla de cerdo, solomillo...), mariscos, guisos caseros (callos a la madrileña, manitas de cerdo, garbanzos con bogavante, rabo estofado...) y raciones de picoteo (rabas con cebolla, mejillones en salsa, almejas a la sartén o marinera, cigalas a la sartén, gambas de Huelva a la plancha, percebes...). Para cerrar la experiencia, disponen de postres y helados caseros.

Observaciones: Los jueves, de 20.00 a 22.00 horas, tienen el «Día del pincho», con seis opciones a elegir por 3 ó 4 €, con refresco, caña o vino incluido. Desde el 15 de noviembre hasta fin de existencias celebrarán las XX Jornadas del Centollo Gallego de las Rías Baixas.

Santander La Solana de Dávila

Dirección: Paseo de Altamira 126.

Teléfono: 674 096 805.

Día de cierre: Ninguno.

Horario: De 09.00 a 23.30 H.

Especialidades: Este establecimiento ofrece una cocina casera tradicional, con una carta variada que incluye platos combinados, sándwiches, hamburguesas y un menú del día completo y de calidad. Entre sus raciones, son muy populares entre sus clientes el cocido montañés y los callos con patatas. Abierto desde primera hora, junto a las comidas y cenas, también sirve desayunos.

Observaciones: En manos de una nueva gerencia desde hace un año, el local dispone de una terraza privada, donde se puede disfrutar del ambiente y ver fútbol.

Santander Cervecería Isae

Dirección: C/ Fernando de los Ríos 56.

Teléfono: 942 223 538.

Cierre: Martes.

Horario: 8.00 a 00.00 H.

Propietario: Pedro Díez Cuesta.

Cocineras: Felicidad Cuenco y Emilia Bearnaola.

Especialidades: Con más de 35 años de experiencia, este local se caracteriza por un excelente trato a los clientes y su popular sopa de ajo. Tiene una amplia carta de picoteo (albóndigas, rabas, croquetas caseras, mejillones en salsa o vinagreta...). Hay también menú del día (tres primeros y tres segundos; con postre casero) por 15€ de lunes a sábado y 18€ los domingos, tortillas, sándwiches y hamburguesas. Todo para llevar.

Santander Cervecería Gambrinus

Dirección: Avda. Los Castros 153.

Teléfono: 942 355 934.

Día de cierre: Ninguno.

Propietarios: Ángel, Álvaro, Ricardo y Amado.

Cocinero: Máximo Gómez.

Especialidades: Abierto desde 1999, este establecimiento de cocina tradicional sobresale por su amplia oferta en tortillas de patata (reconocidas en diversos certámenes regionales). En barra, tiene también hamburguesas premium, bocadillos, sándwiches, raciones y platos combinados. Por otra parte, en carta dispone de entrantes clásicos, arroces, pescados (merluza, rape, rodaballo, bacalao...), carnes (entrecot, solomillo, chuletón...) y postres caseros. Hay menú diario y de fin de semana (16 y 26,50 € respectivamente).

Santander Bar La Crisis

Dirección: C/ Juan José Pérez del molino 26.

Cierre: Lunes.

Horario: Martes a domingo de 11.00 a 01.00 H.

Propietario: Alejandro Rodrigo.

Especialidades: Bocadillos (Pasa la cabra, New York, Jalisco, Stewie, La Crisis y su famoso bocadillo de albóndigas); raciones (ibéricos, quesos, nachos La Crisis, mejillones en salsa, albóndigas de la abuela...), sándwiches, perritos y ensaladas.