La A-67 sufrirá cortes hasta este viernes por el asfaltado de los túneles de Pedredo y Gedo

El Ministerio de Transporte ha anunciado cortes en los túneles de Pedredo y Gedo en la A-67, con motivo del extendido de la capa ... de rodadura con aglomerado asfáltico en la calzada sentido Palencia. Dichos trabajos afectan desde este lunes al tramo comprendido entre los kilómetros 168 y 159, que atraviesa los municipios de Arenas de Iguña, Cieza y Los Corrales de Buelna, y se extenderán hasta el viernes «en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores».

Ante esta situación, el Ministerio ha habilitado un itinerario alternativo a través de la carretera N-611, con salida en el enlace 168 de la autovía A-67 y reincorporación a la vía a través del enlace de Arenas de Iguña. Esta medida variará en horario nocturno, en concreto entre las 20.00 y las 7.00 horas, periodo durante el cual la calzada permanecerá abierta con un carril cortado, un espacio que será utilizado por dejar la maquinaria del extendido del aglomerado. Desde la entidad estatal apuntan que los transportes especiales deberán de tener en cuenta esta limitación al paso del túnel.

Los trabajos en estos túneles forman parte de las obras de modernización que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando en los túneles de Gedo, Somaconcha, Lantueno, Las Caldas, Riocorvo y Pedredo, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 31,3 millones de euros y que está financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).