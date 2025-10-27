El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Operarios trabajan en el túnel de Gedo durante una de las fases de las obras de modernización de la infraestructura. Daniel Pedriza

La A-67 sufrirá cortes hasta este viernes por el asfaltado de los túneles de Pedredo y Gedo

Tendrán lugar en la calzada de la autovía A-67 en sentido Palencia, en el tramo comprendido entre los enlaces 168 y 159

A. G.

Santander

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:38

Comenta

El Ministerio de Transporte ha anunciado cortes en los túneles de Pedredo y Gedo en la A-67, con motivo del extendido de la capa ... de rodadura con aglomerado asfáltico en la calzada sentido Palencia. Dichos trabajos afectan desde este lunes al tramo comprendido entre los kilómetros 168 y 159, que atraviesa los municipios de Arenas de Iguña, Cieza y Los Corrales de Buelna, y se extenderán hasta el viernes «en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La misteriosa muerte de Alejandro Mencía
  2. 2

    Los ganaderos que nunca se rinden
  3. 3

    El gran cambio urbanístico de Santander, Torrelavega y Camargo llega con el tren
  4. 4

    La Sareb mantiene aún más de 2.000 activos en Cantabria con 690 viviendas y 300 suelos
  5. 5 Cerca de mil deportistas se reúnen en la Carrera Popular de El Diario Montañés
  6. 6

    Las obras y 47 accidentes en tres meses atascan a diario la autovía entre Santander y Torrelavega
  7. 7

    Flores para María Ángeles todos los días del año
  8. 8

    Un año de la explosión de La Albericia
  9. 9

    El coste del curso universitario en Cantabria varía entre los 3.500 y los 16.000 euros anuales
  10. 10

    Jeremy llama a la puerta del Mundial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La A-67 sufrirá cortes hasta este viernes por el asfaltado de los túneles de Pedredo y Gedo

La A-67 sufrirá cortes hasta este viernes por el asfaltado de los túneles de Pedredo y Gedo