Los adolescentes cántabros, entre los que más se emborrachan y más cannabis fuman

Los adolescentes de Cantabria son los segundos de toda España que más se emborrachan, los terceros que más fuman cannabis y los primeros en probar el alcohol. Así lo asegura la 'Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España 2025 (Estudes)' que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad dentro del Plan Nacional sobre Drogas. Un detallado informe que viene realizando desde 1994 y que tiene como objetivo conocer la situación y tendencia de las adicciones en estudiantes de entre 14 y 18 años. Las cifras, vistas así, no dejan en buen lugar a los chavales de la región, aunque contempladas en contexto y comparadas con las de hace dos años –el informe de Sanidad es bienal– revelan que ha habido un descenso generalizado, al igual que ha sucedido en el conjunto del país.

Los adolescentes cántabros se caracterizan por sobresalir en las tres principales sustancias de consumo analizadas y, además, con guarismos que están por encima de la media nacional. Son los más precoces del país a la hora de tomar la primera copa, lo hacen a los 13,7 años de media –empatados con aragoneses, navarros y vascos–, mientras que el primer cigarrillo lo prueban a los 13,9 y comienzan a fumar a diario a los 14,2. El primer porro se lo lían a los 14,8.

Uno de los apartados que más preocupa es el del consumo de sustancias psicoactivas en el último mes. Ahí los cántabros mostraron una de las prevalencias más altas, pues fueron los segundos de todo el territorio nacional que reconocieron haberse emborrachado. En concreto, el 22,7% admitieron haberse sobrepasado con el alcohol en los últimos 30 días. Sólo el País Vasco está por encima en el ranking, con un 23,1%, mientras que la media nacional es netamente inferior: un 17,2%.

Disminuye el uso de vapeadores entre los chavales de la región Uno de los datos positivos de la 'Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España 2025' es la disminución en el uso de vapeadores. Si en 2023 más de la mitad de los adolescentes encuestados admitía fumar cigarrillos electrónicos, la cifra ha descendido más de seis puntos, hasta el 45,4%. Comparada con la media nacional, la región está significativamente por debajo de los territorios que encabezan el ranking: Extremadura (59,8%) y Andalucía (58,2%).

La región también se posiciona como la segunda comunidad donde sus estudiantes fuman más tabaco, al reconocer el 19,5% haberlo hecho durante los últimos 30 días. Sólo Aragón muestra una tasa mayor, aunque por apenas dos décimas. Pero más allá del tabaco, una de las drogas más peligrosas para los expertos es el cannabis y todos sus derivados. El 14% de los estudiantes cántabros reconocieron haber fumado un porro recientemente. Esto hace que la comunidad se sitúe entre las regiones con una tasa más alta. De hecho, es la tercera a nivel nacional únicamente superada por País Vasco (16,7%) y Aragón (14,3%).

La visión optimista de la encuesta del Ministerio de Sanidad la proporciona la evolución de los datos respecto al anterior estudio de 2023. Comparando ambos, se observa que ha bajado un 4,5% el número de adolescentes cántabros que declararon haber consumido cannabis alguna vez en su vida, un 5,9% los que lo hicieron el último año y un 3,9% los del último mes.

Respecto al alcohol, la bajada fue más contenida. Un 3% descendió el número de jóvenes que admitieron haberse emborrachado a lo largo del último año y un 0,2% los que lo reconocieron haberlo hecho en el transcurso del último mes.

La encuesta del Ministerio de Sanidad recogió la información entre el 10 de febrero y el 10 de junio en 1.658 aulas de 836 centros educativos de todo el país, en el que estudian 35.256 alumnos. En lo que respecta a Cantabria, respondieron a las preguntas un total de 1.858 alumnos de 45 centros diferentes.

Los datos nacionales también mostraron la misma tónica de bajada. Según informó el Ministerio que dirige Mónica García, el consumo de tabaco entre estudiantes registró mínimos históricos: un 27,3% aseguró haberlo probado alguna vez y sólo un 4,3% declaró fumar a diario. Además, el 46,4% intentó dejarlo en el último año. También ha habido otro mínimo histórico en el consumo de cannabis, al bajar 5,9 puntos desde 2023 los adolescentes que aseguraron haberlo probado alguna vez. Las prácticas de riesgo asociadas al alcohol, como las borracheras (17,2%) y el consumo de manera excesiva (24,7%), además, alcanzaron sus valores más bajos desde el año 2000.

Otro dato esperanzador para el Ministerio es que el consumo de tranquilizantes y somníferos bajó por primera vez en más de diez años. No obstante, siguen tomándolos ocasionalmente el 18%, y lo peor es que la mitad lo hacen sin control ni receta médica.

