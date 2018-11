El 112 advierte del aumento de incendios por el uso de chimeneas con la llegada del frío Un bombero extingue un incendio iniciado en el interior de una vivienda. / Antonio 'Sane' Los servicios de emergencias han registrado seis fuegos en viviendas en la última semana y piden prudencia a la población ÁNGELA CASADO Santander Jueves, 1 noviembre 2018, 07:42

Con la llegada del frío se empiezan a poner en marcha diferentes medidas para combatirlo. Los abrigos y las cazadoras son los grandes aliados a la intemperie, pero las bajas temperaturas traspasan las paredes de los hogares. Para remediarlo, no queda otra opción que poner en funcionamiento alguna fuente de calor, ya sea una chimenea, la calefacción o una estufa eléctrica. Encenderlas puede parecer una acción inofensiva y cotidiana, pero el exceso de confianza puede ocasionar graves consecuencias. En los últimos seis días se han registrado seis incendios de chimenea en diferentes puntos de la región. Uno por día. El lado positivo es que ninguno ha tenido consecuencias de gravedad más allá de los imperfectos en la propia chimenea, el techo y el suelo. Más grave fue el acontecido el pasado domingo en Argoños, donde las llamas convirtieron una casa en un espacio inhabitable. Aunque todavía no está confirmado, se sospecha que el fuego se inició al saltar leña prendida de la chimenea.

Ante el gran aumento de hogares afectados por el fuego en los últimos días, el 112 pide «prudencia» a los ciudadanos. «El mantenimiento preventivo es fundamental, hay que limpiar en profundidad las chimeneas todos los años», indica el responsable del parque de bomberos de Valdáliga del 112, Juan Manuel Sánchez. También hace hincapié en la instalación. «Debe llevarla a cabo un profesional». Si no, los posibles desajustes entre el tamaño del espacio para colocar los materiales y el tubo puede desencadenar en un sobrecalentamiento. Tampoco debe subestimarse el tipo de madera que se utiliza. «Si tiene barniz o está tratada se ensuciará más y habrá que poner más atención en su mantenimiento». Las cenizas resultantes de su combustión tampoco son inofensivas. «Debemos comprobar que están apagadas y no tirarlas a la basura, no sería el primer incendio que se inicia de esta manera».

Consejos para evitar incendios 1 Comprobar que el fuego de la chimenea está totalmente apagado antes de irse a dormir. 2 La instalación debe realizarla un profesional para evitar accidentes por una mala gestión. 3 En las calefacciones de gas hay que evitar obstruir las rejillas con otros objetos. 4 No saturar las reglestas. Si se conectan demasiados aparatos puede sobrecalentarse. 5 Si huele a gas, se debe cerrar la llave de acceso, abrir las puertas, salir y llamar al 112. 6 Alejar las telas y los materiales combustibles de todas las fuentes de calor de la casa. 7 Revisar el cableado y las instalaciones eléctricas y renovarlas si son muy antiguas. 8 Quemar madera seca y evitar la barnizada o tratada porque generan mucho residuo. 9 Descargar la aplicación My112, que geolocaliza las llamadas y agiliza el proceso.

Sólo los bomberos pueden cerciorar que unas llamas están extinguidas. Aunque parezca que se pueden controlar sin su presencia, es importante dar el aviso. «Las chimeneas son traicioneras, a veces el fuego resurge varias horas después». Y puede suponer un grave problema si los habitantes ya están durmiendo.

Si a pesar de tomar las medidas pertinentes se desencadena un incendio en la vivienda, es fundamental poner tierra de por medio. «Salir de la casa y cerrar todas las puertas y ventanas a tu paso». Así, el fuego tardará más en avanzar. «También hay que alejarse del humo, que no permite ver ni respirar, además de provocar pérdidas de conocimiento», apunta Sánchez.