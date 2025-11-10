El agua que da fuerza a los niños de la Fundación Díez Mahou

En la piscina de La Lechera, en Torrelavega, el agua está siempre templada. A unos 30 grados. No es un capricho, sino una necesidad. Es ... la temperatura perfecta para que los músculos se relajen y los cuerpos de los niños con enfermedades neuromusculares se sientan, por fin, ligeros. Allí, cada sábado, un grupo de familias comparte un pequeño milagro cotidiano que es ver cómo sus hijos mueven brazos o piernas con una soltura que fuera del agua resulta más difícil –a veces, imposible–. Las risas, los chapoteos y la cercanía de sus padres convierten la sesión en mucho más que fisioterapia. «Es un rato de normalidad y alegría dentro de una rutina exigente», explica Tamara, una de las madres que acude con su hijo Nacho, un niño de diez años con parálisis cerebral y tetraparesia que necesita atención constante: fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional… Todo lo que su cuerpo y su mente reclaman a diario. «Cada sesión cuesta entre 40 y 50 euros. Sin la Fundación Ana Carolina Díez Mahou no podríamos asumirlo. Pero esto va más allá del dinero: el agua es el único sitio donde Nacho se suelta, donde se ríe sin esfuerzo. Sale feliz, y eso cambia todo».

Igual de beneficiosa es la experiencia para Aimar, otro pequeño de diez años de Reinosa que también tiene parálisis cerebral. «En el agua se relaja, juega, sonríe. Para él es una terapia, pero también un disfrute», cuenta su madre. Aunque su hijo no camina, se comunica con soltura y adora el agua. Las sesiones de hidroterapia son esenciales para que sus músculos no se atrofien por la espasticidad. Aimar recibe también fisioterapia tradicional, y la combinación de ambas –una más técnica, otra más lúdica– es la que le permite avanzar. «Sin la Fundación sería inviable», admite su madre.

Esa palabra –'inviable'– se repite en las conversaciones con las familias. Las sesiones se realizan en una piscina infantil y son los propios padres quienes aprenden de la fisioterapeuta a acompañar los movimientos de sus hijos. Entre juegos, ejercicios y canciones, los niños trabajan su musculatura y las familias comparten experiencias y apoyo. Las encargadas de liderar estas sesiones son las fisioterapeutas Paula Andecoechea y Alejandra Gutiérrez, de Fine Fisioterapia, «unas cracks», en palabras de la mamá de Nacho. «Es como una gran familia», resume Susana, madre de Diego, un niño de trece años diagnosticado con síndrome de Williams, una enfermedad genética que afecta al desarrollo y provoca hipotonía muscular. «El agua le ayuda a moverse sin dolor, a fortalecer los músculos y a sentirse capaz. Le encanta, va contentísimo», comenta. También Santiago, padre de Carlos y Juan, dos hermanos de 17 y 18 años que también padecen una enfermedad neuromuscular genética, describe las mismas sensaciones: «En el agua se sienten mejor física y mentalmente. Les gusta, les motiva y eso se nota en casa. Las terapias no solo mantienen sus cuerpos activos, también les dan ánimo». El movimiento es una forma de resistencia. Las enfermedades neuromusculares son poco frecuentes y, en su mayoría, de origen genético. Afectan al sistema nervioso y a los músculos, dificultando progresivamente la movilidad. No existe una cura, pero sí tratamientos que frenan el deterioro y mejoran la calidad de vida.

Red de apoyo

En ese punto es donde la Fundación Ana Carolina Díez Mahou marca la diferencia. En Cantabria acompaña ya a 25 familias, financiando sesiones de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y, especialmente, hidroterapia, un tratamiento que aprovecha la flotabilidad del agua para reducir la rigidez, trabajar la fuerza y facilitar movimientos imposibles en tierra firme. «Son pequeños avances, pero enormes en la vida de nuestros hijos», resume Tamara.

Y en esa frase se condensa el espíritu de todas las familias que es la gratitud hacia quienes hacen posible que sus hijos puedan seguir moviéndose, riendo y creciendo. «Cada sesión no solo mejora su cuerpo –añade Susana–, también nos da esperanza. Nos recuerda que no estamos solos». Aunque las jornadas de estas familias transcurren entre terapias, consultas médicas y rutinas perfectamente medidas, todas coinciden en que «merece la pena». Por ver los pequeños avances, por sentir que no están solas y que hay otras personas caminando el mismo trayecto.

Tamara fue una de las personas que impulsaron la presencia de la fundación en Cantabria. «Hice mucha calle –recuerda–. Observaba a los niños y, desde el respeto, me acercaba a sus padres para preguntarles por las enfermedades de sus hijos. Las respuestas siempre eran de agradecimiento. Así se fue formando la asociación en la tierruca». Hoy ese esfuerzo se traduce en una red de apoyo y esperanza. «Queremos visibilizar que estamos aquí –añade–. No queremos que ningún padre o niño pase por todo lo que hemos pasado».

Esa esperanza es, precisamente, lo que mueve al Colegio de Economistas de Cantabria, que mañana, martes, 11 de noviembre, celebrará su concierto solidario anual a beneficio de la Fundación Ana Carolina Díez Mahou. En ella la OSCAN, la Camerata Coral de la UC, el Coro del Colegio y la soprano Elena Herrero interpretarán un repertorio de pop-rock con versiones sinfónico-corales. Los fondos se destinarán a financiar 700 sesiones de terapia acuática, un impulso que permitirá mantener viva esta cadena de apoyo.