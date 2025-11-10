El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Feliz. Nacho y su mamá, Tamara, con Alejandra, una de las fisioterapeutas. Juanjo Santamaría

El agua que da fuerza a los niños de la Fundación Díez Mahou

El Colegio de Economistas recauda fondos para que 25 menores cántabros con enfermedades neuromusculares genéticas encuentren «alivio» y «un rato de alegría» en la hidroterapia

Anai Sainz de la Maza

Anai Sainz de la Maza

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

En la piscina de La Lechera, en Torrelavega, el agua está siempre templada. A unos 30 grados. No es un capricho, sino una necesidad. Es ... la temperatura perfecta para que los músculos se relajen y los cuerpos de los niños con enfermedades neuromusculares se sientan, por fin, ligeros. Allí, cada sábado, un grupo de familias comparte un pequeño milagro cotidiano que es ver cómo sus hijos mueven brazos o piernas con una soltura que fuera del agua resulta más difícil –a veces, imposible–. Las risas, los chapoteos y la cercanía de sus padres convierten la sesión en mucho más que fisioterapia. «Es un rato de normalidad y alegría dentro de una rutina exigente», explica Tamara, una de las madres que acude con su hijo Nacho, un niño de diez años con parálisis cerebral y tetraparesia que necesita atención constante: fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional… Todo lo que su cuerpo y su mente reclaman a diario. «Cada sesión cuesta entre 40 y 50 euros. Sin la Fundación Ana Carolina Díez Mahou no podríamos asumirlo. Pero esto va más allá del dinero: el agua es el único sitio donde Nacho se suelta, donde se ríe sin esfuerzo. Sale feliz, y eso cambia todo».

