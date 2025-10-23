El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Agustin Molleda.

Agustín Molleda denuncia a la presidenta de Cantabria por injurias y calumnias

Buruaga calificó como «corrupción de libro» que el secretario de Organización del PSOE ganara una plaza fija en el Ayuntamiento en un concurso convocado y resuelto mientras él era alcalde

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:48

El secretario de Organización del PSOE de Cantabria y exalcalde de Cartes, Agustín Molleda, ha presentado una denuncia contra la presidenta del Gobierno regional, María ... José Sáenz de Buruaga, por presuntas injurias, calumnias y perjuicio al honor, como ha confirmado la portavoz del partido socialista, Ainoa Quiñones, esta misma mañana.

