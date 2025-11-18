El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El aire ártico activa el aviso naranja por nevadas en Cantabria

Las temperaturas irán bajando progresivamente hasta llegar a los seis grados bajo cero en el próximo jueves en zonas como Reinosa

Ana del Castillo

Ana del Castillo

Santander

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:05

Era cuestión de tiempo, de dejar pasar las horas para aproximarse más al jueves y que las previsiones meteorológicas pudieran ser lo más certeras posibles. ... Tal y como avanzó ayer la Agencia Estatal de Meteorología, la masa de aire ártica que se aproxima a España por el norte, proveniente de las islas británicas, provocará una caída drástica de las temperaturas hasta el punto de llegar a una cota de nieve en Cantabria que podrá descender de los 400-600 metros, lo que ha obligado a la Aemet ha activar dos avisos: uno naranja para toda la jornada del jueves en el Centro y valle de Villaverde y amarillo en Liébana y la Cantabria del Ebro.

