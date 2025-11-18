El aire ártico activa el aviso naranja por nevadas en Cantabria

Era cuestión de tiempo, de dejar pasar las horas para aproximarse más al jueves y que las previsiones meteorológicas pudieran ser lo más certeras posibles. ... Tal y como avanzó ayer la Agencia Estatal de Meteorología, la masa de aire ártica que se aproxima a España por el norte, proveniente de las islas británicas, provocará una caída drástica de las temperaturas hasta el punto de llegar a una cota de nieve en Cantabria que podrá descender de los 400-600 metros, lo que ha obligado a la Aemet ha activar dos avisos: uno naranja para toda la jornada del jueves en el Centro y valle de Villaverde y amarillo en Liébana y la Cantabria del Ebro.

18/11 00:00 AVISOS PASADO MAÑANA | Cantabria: nevadas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/0ZNoq5KURX pic.twitter.com/AcoUo1KrkT — AEMET Cantabria (@AEMET_Cantabria) November 17, 2025

Para la jornada del miércoles, Aemet prevé nieve en cotas altas, bajando a 1000 metros al final del día. El jueves, las acumulaciones de nieve superiores a 10 centímetros se registrarán por encima de 800 metros. Ocasionalmente, esos valores pueden a 400-600 metros, pero con menos espesor.

⚠️ Episodio de nevadas ❄️



▶️Miércoles: nevará en cotas altas, bajando a 1000 m al final del día



▶️Jueves: acumulaciones de nieve > 10 cm por encima de 800 m

Espesores más importantes en cotas altas

Ocasionalmente puede bajar la cota de nieve a 400-600 m, pero con menos espesor pic.twitter.com/uVEZZxjWz1 — AEMET Cantabria (@AEMET_Cantabria) November 18, 2025

El episodio invernal hará acto de presencia a partir de la tarde-noche de mañana miércoles, pero ya comienza a enseñar la patita. Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, ha registrado este martes la quinta temperatura más baja del país: -6,1 grados centígrados, según la Agencia Estatal de Meteorología. Otras zonas cántabras que han amanecido con temperaturas bajo cero son Coriscao, donde se han registrado -1,4ºC a las 6.30 horas y Alto Campoo, con -0,7 grados a las 7.40. «A las ocho y media de esta mañana teníamos tres grados. Aquí ya llevamos días con temperaturas bajas, se nota el frío», señalaba hoy a este periódico una reinosana.

La marcha de la borrasca Claudia, que dejó estos días atrás varias jornadas de viento sur y temperaturas más propias del verano, como los casi 26 grados de Castro Urdiales del pasado jueves, ha traído los primeros chubascos al Cantábrico. Tresviso (35,6 mm), Alto Campoo (24,6 mm) y Bárcena Mayor (18,2 mm) acumulan la mayor precipitación de este lunes.

Ampliar Mapa de la Aemet que muestra las precipitaciones generalizadas en Cantabria. Aemet

Los modelos que manejan los meteorólogos confirman el episodio ártico que comenzará por la tarde-noche del miércoles, un anticiclón situado en el Atlántico Norte y una borrasca en Centroeuropa que favorecerán la entrada de una masa de aire marítima ártica, muy fría y húmeda que provocará nevadas en cotas medias y precipitaciones persistentes.

¿Cuándo se emiten los avisos?

Para que la Agencia Estatal de Meteorología active avisos por nevadas deben darse varias circunstancias. Por un lado, cuando se espera una acumulación de nieve a altitudes por debajo de los mil metros y por otro, que se cumplan los umbrales de espesor de nieve, que son distintos en cada zona de la comunidad autónoma en función del impacto que podría tener. Los expertos en Cantabria trabajan con cuatro áreas: el litoral cántabro, Liébana, centro y valle de Villaverde y la Cantabria del Ebro. Es decir, no es lo mismo tener una previsión de 5 a 19 centímetros de espesor de nieve acumulada en Santander (que obligaría a activar el aviso naranja) que en Liébana o Campoo de Enmedio (que sería de riesgo bajo).