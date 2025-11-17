Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas La Aemet avisa de un cambio brusco del tiempo con temperaturas por debajo de los cero grados y la cota podría desplomarse hasta los 400-200 metros el jueves

Ana del Castillo Santander Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:50

Esta semana Cantabria abre la puerta del frío y dejará pasar a una masa marítima ártica que traerá intensas lluvias por toda la región, bajada drástica de temperaturas -el jueves tendremos una diferencia de 15 grados con respecto a la semana anterior- y las primeras nevadas en Reinosa o la zona centro, donde se espera una cota de nieve, según las previsiones de Aemet, que irá bajando progrevisamente desde los 900-800 metros hasta caer a 400-200 el jueves.

No va a valer con sacar el chubasquero para protegerse de la lluvia, habrá que coger del armario el abrigo de invierno, el de doble capa de plumas, porque el frente frío que se acerca ya a la comunidad autónoma bajará progresivamente el mercurio hasta los -6 grados en Reinosa, -2 en Potes, 3 en San Vicente de la Barquera o Torrelavega y 5 en Santander del viernes.

Este cambio brusco del tiempo se debe a la marcha de la borrasca Claudia, que nos ha tenido durante días con el pelo revuelto y viento sur, y la llegada de un frente frío de componente norte que al atravesar el Cantábrico se cargará de humedad, lo que favorecerá que haya precipitaciones persistentes, como las que ya han comenzado este lunes.

🥶 Una masa de aire de latitudes altas, muy fría, llegará a España en los próximos días.



➡️ Las temperaturas bajarán progresivamente. Heladas a partir del martes, que se extenderán e intensificarán los días siguientes.



➡️ Temperaturas bajas para la época, propias del invierno. pic.twitter.com/fhe5yajlWH — AEMET (@AEMET_Esp) November 16, 2025

¿Va a nevar esta semana en Cantabria? La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no tiene duda: «Sí, va a nevar. Se espera una cota por debajo de 1.000 metros de altitud desde el anochecer del miércoles hasta las primeras horas del sábado en puntos como Reinosa o la zona centro. En los próximos días tendremos que concretar hasta qué cota podría ser, más avanzada la semana, y activaremos los correspondientes avisos», informa Sergio Fernández, delegado territorial de Aemet en Cantabria.

Con este panorama, la previsión para Alto Campoo es esperanzadora porque aunque aún es pronto para saber si la estación invernal podrá abrir para el puente de diciembre, lo que está claro es que «les va a venir muy bien para generar la primera capa de nieve», apunta el delegado de Aemet, para quien la previsión es «muy buena noticia».

Para entender mejor ese cambio drástico en el tiempo hay que remontarse al pasado jueves, 13 de noviembre, jornada en la que Aemet registró 25,8 grados de máxima en Castro Urdiales gracias a la borrasca Claudia. Pues bien, una semana después, este próximo jueves, 20 de noviembre, las previsiones en la misma localidad apuntan a máximas de diez. Es decir, pasamos de verano a invierno, de manga corta a abrigo, con una diferencia de más de 15 grados de temperatura.

❄️ Los modelos confirman el episodio invernal que comenzará la tarde/noche del miércoles



Un anticiclón situado en el Atlántico Norte y una borrasca en Centroeuropa favorecerán la entrada de una masa de aire marítima ártica, muy fría y húmeda que provocará nevadas en cotas medias pic.twitter.com/irXpMECKaC — AEMET Cantabria (@AEMET_Cantabria) November 17, 2025

Los días más fríos de la semana, según Aemet, serán el jueves y el viernes. Las previsiones en Santander apuntan a temperaturas mínimas de 5 grados y máximas de 11. En Torrelavega (3 min. y 9 max.), Potes (-2 y 8), Cabezón de la Sal (2 y 8) las jornadas serán aún más gélidas. Y a estos ensayos de invierno habrá que sumarle las precipitaciones generalizadas en toda la comunidad autónoma.

Esta zancadilla invernal que probablemente obligue a los cántabros a poner la calefacción por primera vez, si es que no lo han hecho ya, comenzará a remitir el fin de semana. «El sábado comienzan a subir las temperaturas y el domingo serán un poco más suaves», señala Aemet.