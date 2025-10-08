El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fotografía de familia del acto con los alumnos, profesores y familiares. DM

Los alumnos del máster en Gestión de Sistemas Integrados defendieron sus proyectos finales

El Colegio Oficial de Químicos organiza este curso por decimoquinto año consecutivo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:39

El Colegio Oficial de Químicos de Cantabria celebró en Santander la presentación y defensa de los proyectos de fin de máster en Gestión de Sistemas ... Integrados, que organiza por decimoquinto año consecutivo. Todos los grupos de alumnos expusieron con éxito sus trabajos, sobre la implantación de sistemas de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales en empresas de distintos sectores industriales. Con ello se pone el broche final a una de las mejores ediciones del máster, según los organizadores.

