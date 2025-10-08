Los alumnos del máster en Gestión de Sistemas Integrados defendieron sus proyectos finales
El Colegio Oficial de Químicos organiza este curso por decimoquinto año consecutivo
DM
Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:39
El Colegio Oficial de Químicos de Cantabria celebró en Santander la presentación y defensa de los proyectos de fin de máster en Gestión de Sistemas ... Integrados, que organiza por decimoquinto año consecutivo. Todos los grupos de alumnos expusieron con éxito sus trabajos, sobre la implantación de sistemas de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales en empresas de distintos sectores industriales. Con ello se pone el broche final a una de las mejores ediciones del máster, según los organizadores.
La jornada concluyó con un vino español en el que participaron profesores, miembros del tribunal, alumnos y familiares, en un ambiente de celebración y reconocimiento al esfuerzo realizado.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión