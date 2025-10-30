La antesala de la noche más terrorífica

Un cumpleaños abrió la celebración. En el interior del Palacio de La Magdalena, mientras fuera amenazaba un cielo gris que parecía escrito para la ocasión, ... el conde Drácula sopló las velas rodeado de fantasmas bromistas, vampiros elegantes y algún que otro cazafantasmas despistado. Una de las actividades que acompaña la celebración de Halloween en Santander consolida esta cita como parte oficial de la costumbre. No solo se vive en la capital, sino que toda Cantabria se ha sumado a una festividad que cada vez está más presente en el calendario.

Mientras el mar rugía a lo lejos, los primeros visitantes recorrían los jardines exteriores con los paraguas abiertos y el Palacio convertido en 'La mansión de los vampiros'. Una visita infantil donde los sustos se mezclaban con las carcajadas. «Me ha perseguido un monstruo, pero creo que era simpático», contaba Gustavo, uno de los personajes que animaron la tarde junto a un fantasma bromista y al mismísimo Cazafantasmas, encargado de mantener a raya a los espíritus más revoltosos.

Ampliar En el Palacio de La Magdalena se celebra el cumpleaños de Drácula.

En la Porticada

A pocos kilómetros de allí, el ambiente en la céntrica plaza Porticada era completamente distinto. Una mezcla de gritos, luces de colores y música gótica. La peña La Pera, veterana en esto de los sobresaltos, volvió a montar su 'Casa del terror', que ya se ha convertido en cita obligada cada vez que Halloween toma el calendario. Allí, Morticia y Gómez Addams invitaban entrar a su casa. Dentro, un recorrido repleto de sorpresas y personajes. «He chillado tanto que creo que se me ha salido el corazón», decía entre risas Fina, una valiente abuela que entró para acompañar a su nieta. «Me han pasado la motosierra por la capucha. Casi muero del susto», añadía llevándose las manos al pecho.

A pesar de la lluvia, el ambiente no decayó. Las actividades previstas en el centro de la Porticada se trasladaron bajo los soportales, donde los más pequeños disfrutaron igualmente del pintacaras y del taller 'Cosa Addams', en el que fabricaron la inseparable mano que acompaña a Miércoles con un tubo de cartón y una goma. Entre ellos estaba Luis, un niño disfrazado de Chucky, el muñeco diabólico, que decidió pintar su mano de verde «porque soy del Racing», explicaba orgulloso mientras se la colocaba sobre el hombro, igual que hace la protagonista de la serie.

Y si alguien se llevó los focos de la tarde fueron precisamente las Miércoles. En el escenario de la plaza, varias jóvenes vestidas de negro recrearon el famoso baile de la serie de Netflix, con la canción 'Bloody Mary' de Lady Gaga como himno oficial del momento. La lluvia respetó y el público, con los móviles en alto, siguió la coreografía que bailaron todos juntos. No sin antes explicar los pasos para que todo el mundo pudiera ser partícipe del momento. «No sé quién ha ganado, todas han sido la verdadera Miércoles por este rato que bailaban», decía una madre entre aplausos al terminar el 'flashmob'.