Arranca mañana la negociación del Presupuesto con el PRC pendiente de su ultimátum

El PP encara mañana, jueves, una jornada maratoniana clave para intentar salvarle la vida al Presupuesto del año que viene. Los populares abrirán la ronda ... de negociaciones con PSOE, PRC y Vox para lograr los apoyos que necesita en el hemiciclo, aunque todos esos encuentros arrancan con muy pocas expectativas de éxito. Su falta de entendimiento con los regionalistas después de dos años de idilio, deja al PP con muy pocas opciones para sacar adelante las cuentas. Además, el ultimátum que el PRC ha dado al Gobierno para cumplir seis exigencias en un mes no ha sentado nada bien en Peña Herbosa. Hasta el punto de calificarlo como un «chantaje». Y, por eso, por primera vez en toda la legislatura, los populares han descolgado el teléfono para convocar a PSOE y Vox, aunque parezca un recurso más estético que con opciones reales de sacar algo en claro.

El único que no ha recibido llamada, como él mismo ha confirmado a este periódico, es el diputado no adscrito Cristóbal Palacio. Quizás porque el PP sabe que el Reglamento de la Cámara no le permite presentar enmiendas a la totalidad del Presupuesto, o quizás porque ya cuenten con su voto a favor.

La reunión de mañana con el PRC es la que se presupone más tensa de todas. Los regionalistas han puesto sobre la mesa una condiciones previas que el Gobierno no está dispuesto a cumplir porque exceden la negociación presupuestaria. «Quieren decirle al Gobierno cómo gestionar determinados asuntos, y eso no lo vamos a permitir», explicaron fuentes del Ejecutivo, muy molestos por el cambio de rumbo de su 'socio en la oposición' desde la elección de Paula Fernández como sucesora electoral de Miguel Ángel Revilla.

¿Qué pasa si...? El PRC se abstiene y Vox vota en contra El Presupuesto se aprueba en este caso. PSOE y Vox sumarían 11 votos en contra entre los dos frente a los 15 del PP (16 si se une Cristóbal Palacio) a favor. La abstención de los 8 escaños del PRC dejaría el camino libre a la ley.

El PRC vota en contra y Vox se abstiene Es el único caso en el que se produciría un empate a 16 (PP y Palacio, por un lado, y PSOE y PRC por otro). El Reglamento de la Cámara es claro: en caso de empate, la iniciativa decae a la tercera votación. No habría Presupuesto.

El PRC vota en contra y Vox vota a favor Dando por hecho que Cristóbal Palacio también apoyaría el documento, la suma de los tres diputados de Vox le darían al Gobierno del PP 19 votos a favor frente a 16 en contra de PSOE y PRC. El Presupuesto sale adelante.

Si PRC se abstieney Vox también lo hace En este escenario, el PP lograría su objetivo de aprobar el Presupuesto con claridad. Sus 15 votos (16 con Palacio) frente a los 8 del PSOE serían suficientes, con PRC y Vox sumando 11 'en blanco'. Una situación improbable.

Lo que debe decidir el PRC en primer lugar es si presenta o no una enmienda a la totalidad. Es el primer paso de todos para saber si el Presupuesto sigue su trámite o no. Si así lo decide, será necesario, además, que PRC, PSOE y Vox voten juntos para que una de las enmiendas a la totalidad prospere y el documento sea devuelto al Gobierno tras su fracaso en la Cámara. El empate no es suficiente.

Si el PP logra superar ese trámite, el documento se enfrentará a la fase de enmiendas parciales y a la votación definitiva a finales de diciembre. De nuevo, será definitiva la postura del PRC. Su abstención sería suficiente para que las cuentas saliesen adelante (ver ficha adjunta), pero esa no parece una opción a día de hoy. «No tiene sentido. El Presupuesto es lo suficientemente importante como para estar a favor o en contra. No hay más», destacó el portavoz regionalista, Pedro Hernando, quien cree que el PP se está equivocando de momento en su estrategia: «Se han acelerado y han demostrado que no tienen voluntad de llegar a un acuerdo al haber presentado el documento ya. Ahora no hay margen para modificarlo ni introducir nuestras propuestas».

En cualquier caso, el PRC dará los pasos protocolarios de la negociación. Esta noche celebrará una nueva Ejecutiva para valorar el Presupuesto ya completo y se sentará a hablar con el equipo del PP, pero todo está supeditado al cumplimiento del ultimátum al Gobierno.

Mientras tanto, no se espera que la reunión de mañana por la mañana con el PSOE dure mucho tiempo. Su portavoz, Mario Iglesias, acudirá para escuchar las propuestas que hagan los diputados populares, pero poco más. Después se lo trasladará a la Ejecutiva de su partido, con Pedro Casares al frente, lo analizarán y darán una respuesta. Aunque no hace falta ser un adivino para aventurar un 'no' rotundo de los socialistas y la presentación de una enmienda a la totalidad, como ha ocurrido los dos años anteriores.

«El problema es que tenemos modelos de gestión muy distintos. No se trata solo de dónde se pone el dinero, sino de cómo se ejecuta. Si usan los fondos de Sanidad para conciertos privados o el de Educación para financiar centros privados, nosotros estamos en el lado contrario», explicó Iglesias.

En Vox tampoco hay demasiado optimismo de llegar a un acuerdo, sobre todo porque sus condiciones para un pacto son imposibles de implementar en un Presupuesto ya cerrado. Será mañana cuando Leticia Díaz y los diputados del partido de Santiago Abascal se sienten por primera vez en toda la legislatura a negociar las cuentas con el Gobierno. Y, de hecho, los años anteriores presentaron sendas enmiendas a la totalidad que quedaron en papel mojado por la alianza entre PRC y PP.

«No cerramos la puerta a nadie. No lo hemos hecho antes ni lo hacemos ahora, aunque el PP nos ha menospreciado. Nosotros no tenemos líneas rojas, pero sí queremos cambios profundos en el Presupuesto», explicó su portavoz, Leticia Díaz.

Al contrario que en el caso del PRC, la abstención de Vox no sería suficiente para que el Gobierno aprobara las cuentas. Eso solo sería posible si los tres diputados de ultraderecha votan a favor y, al mismo tiempo, su excompañero de bancada, Cristóbal Palacio, ahora diputado no adscrito, también avalara el documento.