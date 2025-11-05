El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Arranca mañana la negociación del Presupuesto con el PRC pendiente de su ultimátum

Por primera vez en la legislatura, el PP ha llamado también a PSOE y Vox para hablar, aunque todo apunta a que ambos volverán a presentar enmiendas a la totalidad

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:30

El PP encara mañana, jueves, una jornada maratoniana clave para intentar salvarle la vida al Presupuesto del año que viene. Los populares abrirán la ronda ... de negociaciones con PSOE, PRC y Vox para lograr los apoyos que necesita en el hemiciclo, aunque todos esos encuentros arrancan con muy pocas expectativas de éxito. Su falta de entendimiento con los regionalistas después de dos años de idilio, deja al PP con muy pocas opciones para sacar adelante las cuentas. Además, el ultimátum que el PRC ha dado al Gobierno para cumplir seis exigencias en un mes no ha sentado nada bien en Peña Herbosa. Hasta el punto de calificarlo como un «chantaje». Y, por eso, por primera vez en toda la legislatura, los populares han descolgado el teléfono para convocar a PSOE y Vox, aunque parezca un recurso más estético que con opciones reales de sacar algo en claro.

