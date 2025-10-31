Arranca la obra del Muelle de Raos 6, que potenciará el tráfico de mercancía general y graneles sólidos Los trabajos, con un presupuesto de 25 millones y un plazo de ejecución de veinte meses, aumentará en 212 metros la línea de atraque

La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, y el presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz, durante el acto de colocación de la primera piedra.

José Ahumada Santander Viernes, 31 de octubre 2025, 13:49

Con la colocación, este viernes, de la primera piedra que da inicio a las obras del Muelle de Raos 6, el Puerto de Santander sigue incrementando su capacidad, al ampliar en 212 metros su línea de atraque con este proyecto, en que se invertirán 25 millones de euros, y que potenciará el tráfico de mercancía general y graneles sólidos.

Así lo explicó el presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz, a quien acompañaron en el acto, entre otras autoridades, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; el delegado el Gobierno, Pedro Casares, y los alcaldes de Santander y Camargo, Gema Igual y Diego Movellán.

Según Díaz, la obra constituye «una apuesta clara de la Autoridad Portuaria por el crecimiento sostenible, por la diversificación de tráficos y por el fortalecimiento de nuestra posición como puerto de referencia en el norte de España y en la fachada atlántica europea». Añadió que los trabajos, a cargo de la UTE formada por las empresas SATO y SIEC, y con un plazo de ejecución de veinte meses, se financiarán íntegramente con recursos propios del puerto.

Por su parte, la presidenta regional se refirió al proyecto como «una actuación imprescindible para seguir incrementando la capacidad del puerto en sus muelles públicos y dar continuidad a ese ambicioso proceso de impulso y de transformación en el que nuestro puerto está inmerso». Se trata, según sus palabras, de «un ciclo de inversión y de expansión que sienta las bases para atraer más actividad y más tráfico, ser más competitivos, que es de lo que se trata, estar en condiciones de competir en calidad, en seguridad, en servicios con todos los demás y avanzar hacia ese gran objetivo de alcanzar los 8 millones de toneladas en 2028».

«El puerto va como un tiro», aseguró Sáenz de Buruaga, quien enmarcó esta obra en el Muelle de Raos 6 en el plan de inversiones de la Autoridad Portuaria, que movilizará hasta 2030 más de 270 millones de inversión pública y privada.

Pedro Casares destacó la rapidez con la que arrancan los trabajos, sólo siete meses después de que el Consejo de Ministros autorizase su licitación, e hizo hincapié en la colaboración entre administraciones que hace posible la expansión del puerto. Con el nuevo Muelle de Raos 6, dijo, «aumenta la capacidad de atraque, aumenta también el tráfico de contenedores, aumenta la capacidad logística y aumenta la competitividad. En definitiva, aumenta y crece el puerto de Santander y todo esto se traduce en el fortalecimiento de nuestro tejido empresarial, en más inversiones y en mayores oportunidades de desarrollo económico y productivo».