Artesanos en peligro de extinción

Empezó cuando era un niño. Tino Gutiérrez recuerda que entonces, de camino al colegio, se desviaba para ver trabajar a un herrero de su pueblo. Le fascinaba cómo moldeaba el hierro, como si se tratase de barro. Algún día se le «olvidaba» ir a clase porque los minutos volaban cuando observaba a aquel maestro. Con el paso de los años, se interesó también por la madera y la piedra. Aunque la artesanía le ha acompañado desde entonces, nunca se ha dedicado a ello en exclusiva. «Lo he mantenido como afición porque está poco valorado», se lamenta. Ahora, ya retirado de la fábrica a la que dedicó su vida profesional, pasa largas jornadas en su taller de Cicero, rodeado de obras a medio hacer y de sus herramientas.

Pertenece a Cantábricus, una asociación presidida por Vicente Cano que pretende mantener unidos a algunos artesanos de Cantabria. «Llegamos a ser cuarenta, pero la cifra ha mermado hasta los 19», explica Cano. Es un gremio formado por personas mayores y, algunos de ellos, han fallecido. Su unión ya no tiene más finalidad que la de reunirse de vez en cuando alrededor de una mesa en la que celebrar cenas. «Hoy en día no nos sale rentable estar asociados y lo estamos por el amor que le tenemos a estos oficios».

La artesanía, afirma Cano, exige muchas horas de trabajo que nunca son recompensadas. «No se podía vivir de ello ni siquiera antes de la crisis». Trabaja el castaño y el nogal, maderas de alta calidad, a las que debe dedicar varios días para convertirlas en objetos. Lo que más desarrolla actualmente son mapas de diferentes municipios de Cantabria y demás objetos decorativos. Ya no queda gente dispuesta a pagar por trabajos hechos a mano. Vicente Cano, de manera autodidacta, se inició en la madera hace poco más de veinte años y no aprendió de ningún maestro. «Tenía curiosidad y comencé a tallar. Mis primeras vacas parecían conejos», bromea desde su taller en Bádames.

Aunque visitan varias ferias durante el verano, no es una tarea rentable. «Son muchas horas, debemos pagar el transporte y la comida y las ganancias no son acordes al esfuerzo realizado», apunta Cano. Tiene claro que quienes se dedican a ello lo hacen por placer. Su vida laboral ha estado ligada a un pequeño supermercado familiar que regentó hasta su jubilación, momento en el que el negocio ha pasado a las manos de su hija. «Allí podía pasar hasta catorce horas al día. Cuando salía, venía al taller aunque fuera media hora», señala. Ahora, puede dedicarle a la madera todo el tiempo que le permiten sus nietos.

Esculpe diferentes materiales, pero Tino Gutiérrez destaca con la piedra. Crea casas pasiegas en miniatura y escudos heráldicos para colocar en fachadas, aunque una de sus grandes obras es la recreación de la iglesia y el campanario de Arredondo. «Tardé tres meses en terminarlo y tallé cada piedra, una a una. También medí el edificio para poder hacer la escala lo más fiel posible». Le habían operado de la cadera y lo convirtió en su terapia. Los edificios en 'miniatura' pesan 80 y 30 kilos, respectivamente; son una reproducción exacta de los originales. El propósito es que terminen adornando el Ayuntamiento, aunque «está en trámites». Incluso las gubias que utiliza para esculpir madera y piedra «son de cosecha propia». Es complicado ver en su taller algo que no haya creado él mismo.

Hablan con pasión de la artesanía, pero saben que es una actividad con fecha de caducidad. «La gente joven no quiere dedicarse a esto». Además del tiempo que supone aprender el oficio, es una tarea que requiere paciencia: una pequeña escena tallada en madera puede ocupar varias jornadas de trabajo. El hijo de Gutiérrez tuvo la intención de ayudarle a hacer 120 cuévanos de mimbre que formarían parte de sus detalles de boda. «A los 15 minutos, se cansó», comenta divertido el padre. La ardua tarea, a tres canastillas por día, le ocupó más de un mes. Por un hijo se hace lo que sea. Cano también vivió una situación similar con la suya, que hizo sus pinitos en las manualidades. Ella está más enfocada a la decoración de objetos, como antiguas lecheras. En su caso, su único objetivo es regalárselos a sus seres queridos. Como profesión, ha continuado con el supermercado heredado de su padre.

Un futuro impredecible

La minuciosa labor de crear una figura humana utilizando un tronco no es una tarea apta para todo el mundo. Especialmente si la paciencia del que lo intenta no es infinita. «Es más importante que la maña», asegura Gutiérrez. Al igual que el interés por fabricar a mano objetos y muebles desciende drásticamente, también lo hace la intención de adquirirlos. «Ahora se hace todo con el ordenador», apunta Cano. Con un diseño virtual, una cadena de montaje es capaz de fabricar cientos de mesas en cuestión de horas. El precio está a la par que la originalidad de los diseños «y contra eso no se puede competir».

El futuro es impredecible. «Podrían destinarse ayudas a iniciar cursos para aprender el oficio. No me importaría dar clase, ¡y gratis!», exclama Gutiérrez. Cano coincide con que si existieran subvenciones, más gente se interesaría en la artesanía. A esto se une el desconocimiento, razón por la que muchos jóvenes ni siquiera valoran la posibilidad de dedicarse a este oficio.

Cualquier actividad cotidiana puede plasmarse en madera o piedra y Gutiérrez lo sabe bien. Además de pequeños edificios, las escenas corrientes abundan en su taller. Una mujer envasando anchoas, otra haciendo chorizos, la matanza, unos hombres colocando herraduras a un caballo, e incluso un asno propinando una patada a su dueño. También tiene relojes, con diseños desde la tradicional estela cántabra hasta escudos de diferentes equipos de fútbol. El techo de su taller está plagado de rabeles. «El problema es que, como no sé de música, me cuesta saber si está afinado o no», ríe.

La artesanía «más rentable» es aquella dedicada en exclusiva a la decoración, con piezas que no requieran demasiadas horas de fabricación y que tampoco supongan un desembolso alto para el cliente. «Es habitual encontrar objetos cotidianos con algún dibujo, como tejas o jarras», comenta Cano. Cuando el precio es elevado la gente suele echarse atrás. «Muchos no entienden que desarrollar ciertas piezas requiere un gran esfuerzo. Además del tiempo que dedicamos al tallaje, hay que tener en cuenta el precio del material». Con esta afirmación coincide Gutiérrez. «Algunas personas han rechazado productos al escuchar el precio de algún objeto. Pero a mí me ha llevado varias semanas terminarlo».

Cano y Gutiérrez son conscientes de que su afición está cerca de extinguirse, pero hace tiempo que lo asumieron. No confían en que surja una nueva generación de artesanos porque la suya, que rondan los 60 años, es la última que conocen. Ahora, lo verdaderamente importante para ellos es que tienen todo el tiempo del mundo para dedicarse a la madera y la piedra. De disfrutar de sus talleres, en los que las horas pasan sin que apenas se den cuenta.