El asesino de Celia Barquín cambia de abogado «por falta de comunicación» El juicio contra Collin Richards, para el que piden cadena perpetua por apuñalar a la joven golfista cántabra en Iowa, se retrasa al 30 de abril DANIEL MARTÍNEZ Santander Miércoles, 28 noviembre 2018, 12:08

«Falta de comunicación». Ese es el argumento que ha esgrimido Collin Daniel Richards, el acusado de matar a Celia Barquín Arozamena, para solicitar el cambio de abogado. El sospechoso de apuñalar mortalmente a la joven golfista cántabra, que simultaneaba sus estudios con una brillante carrera deportiva en la universidad de Ames (Iowa), compareció el pasado lunes ante la jueza Bethany Currie para explicarle los «problemas» que ha tenido con Paul W. Rounds, el letrado de oficio que hasta ahora se encargaba de su defensa. Su comparecencia ante la magistrada duró tan solo unos segundos, el tiempo que necesitó para confirmar su petición. «Pido disculpas por mi inmadurez, pero sí, me gustaría cambiar de abogado», concluyó antes de abandonar la sala, a la que llegó esposado, con traje de presidiario y escoltado por dos agentes, según se puede ver en el video facilitado por el diario We Are Iowa.

Además de las palabras del acusado ante el tribunal, la jueza tuvo en cuenta para dar el visto bueno a su petición una carta manuscrita que Richards había enviado previamente en la alegaba que debía cambiar de abogado para superar esos problemas de comunicación. En su opinión, eso es «lo más correcto y productivo para mí» y recordó que necesitaba velar por sí mismo dada su delicada situación judicial. En estos momentos se encuentra en prisión provisional bajo fianza de cinco millones de dólares. Está en una carcel del condado de Story desde el pasado 18 de septiembre, un día después de su detención y de que ocurrieran los hechos.

La jueza no tuvo en cuenta la opinión del letrado cesado. «No ha habido una interrupción en la comunicación», justificó Rounds durante la vista, y también puntualizó que, desde su punto de vista, «el cambio de abogado no modificará las cosas de ninguna manera que beneficie al acusado». Ahora, será el Tribunal de Story el que tenga que asignarle un nuevo defensor, para lo que todavía no hay fecha.

Tanto la Policía como la Fiscalía consideran que existen suficientes pruebas para demostrar su responsabilidad en el asesinato en primer grado de Barquín, que como su presunto agresor tenía 22 años. La tesis que manejan es que ambos se cruzaron de manera casual en el campo de golf de la universidad en el que ella estaba entrenando y este le agredió con un arma blanca que fue localizado horas más tarde.

Precisamente Rounds, el abogado defensor saliente, era el que había presentado a la jueza de distrito unos días antes una moción para solicitar retrasar el juicio, inicialmente previsto para el mes de enero, hasta el 30 de abril. Y de nuevo Currie accedió, fijando también una vista previa para el 12 de ese mismo mes. Será abierto al público, como quería el acusado y en contra de la tesis de la Fiscalía.

El argumento para pedir este aplazamiento era que necesitaba más tiempo para revisar los 40 discos en los que se recopilan los informes incluidos en el sumario y también todos los artículos periodísticos aparecidos en la prensa. Entre esos informes se encuentran los elaborados por la policía, en los que queda claro que la herida que tenía Richards en la mano –todavía sangraba cuando fue detenido– y algunas de las que se encontraron en el cuerpo de la joven de Torrelavega se hicieron con la misma arma blanca, de al menos diez centímetros de filo.

Las marcas del corte no dejan lugar a dudas. Durante los registros, los agentes localizaron tres cuchillos entre las pertenencias del acusado. El primero estaba en la tienda de campaña cercana al campo de golf donde, al parecer, pernoctaba Richards. Los otros dos en la casa de un conocido a la que acudió «sucio», mojado y con restos de sangre para ducharse. Casualmente, aparecieron en la vivienda tras un incendio que también está bajo investigación para determinar si fue provocado. Uno de ellos coincide con las características del utilizado por el asesino.

A ello, la Policía suma otros elementos como las marcas en la cara de Richards, que atribuyen a un forcejeo con la víctima, y pruebas de ADN en la ropa. También se investiga la actividad en las redes sociales de este individuo con un amplio historial policial por asuntos menores al que las autoridades definieron como «sintecho», así como a su entorno. Según un testigo, el joven señaló recientemente que tenía «la necesidad de violar y matar a una mujer», aunque no hay indicios de agresión sexual.

Por su parte, la Fiscalía todavía no ha descartado que vaya a acusar a otras personas que pudieran estar en contacto con Richards el día del suceso y mantiene la idea de que la muerte de Barquín fue un «acto aleatorio de violencia».