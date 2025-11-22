El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los condecorados, con miembros de la asociación, ayer en Santa María de Cayón. Roberto Ruiz

La asociación Haz de Lictores condecora a El Diario Montañés por su «dedicación y profesionalidad»

Otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recibieron distinción en el acto celebrado esta mañana en Santa María de Cayón

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:51

El Diario Montañés recibió esta mañana el diploma de agradecimiento de la asociación Haz de Lictores, de la Guardia Civil, «por su dedicación y profesionalidad para mantener informados a todos los cántabros de las vicisitudes que diariamente acontecen en nuestra región». Fue en un acto celebrado en el pabellón del colegio Gerardo Diego de Santa María de Cayón, en el que estuvieron presentes el presidente del colectivo, el teniente coronel de la Benemérita Lorenzo Bárez, así como la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, entre otros.

El colectivo, que celebró ayer con este acto su puesta de largo pública, nace con el objetivo de promover el apoyo y el agradecimiento social a la labor diaria que realizan los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, los cuerpos de bomberos, protección civil y servicios de emergencias y todas aquellas personas que, de una manera u otra, colaboran en el día a día en el mantenimiento de la seguridad y la protección de los ciudadanos. Muchos representantes de estos profesionales recibieron ayer una condecoración.

Como la recibió también el director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo del Gobierno de Cantabria, Juan Sáez Bereciartu, o el director del Servicio de Emergencias de Cantabria, Samuel Ruiz.

«Todos estos profesionales son esenciales para garantizar la libertad», proclamó Urrutia. «Los poderes públicos tenemos que estar inmersos en esa tarea de garantizar la seguridad, y con ello la libertad, para que podamos caminar libremente por nuestras calles, disfrutar de la naturaleza o de nuestro ocio. Por eso quiero agradecer desde aquí el trabajo de todos estos profesionales».

El izado de bandera que se realizó frente al Ayuntamiento de Santa María de Cayón.
La ofrenda floral a las víctimas del terrorismo de la banda ETA.
En el acto se descubrió una placa en memoria de los muertos cántabros a manos del terrorismo.
Efectivos de Bomberos forestales, durante el acto de entrega de condecoraciones.
El público abarrotó el pabellón del colegio Gerardo Diego de Santa María de Cayón.

La consejera de Presidencia quiso también referirse a la memoria tras la condecoración recibida por el primer director general de Víctimas del Terrorismo de la banda ETA: «Porque debemos mantener vivo el reconocimiento, la memoria, la dignidad y la justicia. No vamos a dejar solas a las víctimas del terrorismo y siempre les mostraremos nuestro más profundo respeto y admiración».

