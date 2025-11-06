El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

En primera fila, Maximiliano Pedroza, Dolores Gallardo, Dariel Severino, Almudena Ruiz y Carlota Cerdán. Daniel Pedriza

La Asociación de Periodistas de Cantabria entrega sus premios de prácticas

Los galardonados fueron Dariel Severino, Maximiliano Pedroza y a Carlota Cerdán

DM

Jueves, 6 de noviembre 2025, 21:22

Comenta

La Asociación de Periodistas de Cantabria (APC) entregó este jueves el Premio de Prácticas de la entidad al joven Dariel Severino, que este verano trabajó en El Diario Montañés, destacando por su pericia a la hora de plantear toda una gama de reportajes «muy originales». El jurado, también acordó conceder dos accésits a Maximiliano Pedroza y a Carlota Cerdán. «Ellos son el futuro y deben coger el testigo de los profesionales más veteranos para continuar defendiendo el trabajo con ética, rigor y verdad», enfatizó la presidenta de la Asociación, la también periodista Dolores Gallardo.

Dariel Severino llegó a la redacción de El Diario Montañés el pasado mes de julio y pronto destacó por sus ganas de aprender y capacidad con el lenguaje digital, además de mostrar una gran versartilidad para trabajar en todos los formatos y retos que se le plantearon. Un joven reportero que, durante su estancia en este rotativo, recorrió gran parte de Cantabria con un micrófono en mano y muchas preguntas a pie de calle.

