Así es el Airbus 320 de Iberia que desde ayer vuelve a despegar desde el Seve Ballesteros. Daniel Pérez

Los aviones de Iberia vuelven a despegar en el aeropuerto rumbo a Madrid

La compañía se hace cargo desde ayer de un vuelo diario entre semana con un aparato con más capacidad que los de Air Nostrum

Álvaro Machín

Álvaro Machín

Santander

Martes, 28 de octubre 2025, 07:04

Comenta

Fue una de las novedades tras el último contrato de promoción vinculado a la ruta con Madrid que sacó a concurso el Gobierno. De hecho, ... fue la presidenta María José Sáenz de Buruaga la que lo adelantó en el Debate sobre el Estado de la Región. Un incremento de plazas en la conexión con la capital que se conseguiría –como explicó este periódico entonces– a través del regreso de los aviones de Iberia. De uno, al menos, de lunes a viernes. Frente al resto de los vuelos, operados por Air Nostrum con un pasaje de cien asientos, el A320 tiene capacidad para 180 pasajeros. Ayer, lunes, con el estreno de la temporada de invierno llegó el primero.

