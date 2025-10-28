Los aviones de Iberia vuelven a despegar en el aeropuerto rumbo a Madrid

Fue una de las novedades tras el último contrato de promoción vinculado a la ruta con Madrid que sacó a concurso el Gobierno. De hecho, ... fue la presidenta María José Sáenz de Buruaga la que lo adelantó en el Debate sobre el Estado de la Región. Un incremento de plazas en la conexión con la capital que se conseguiría –como explicó este periódico entonces– a través del regreso de los aviones de Iberia. De uno, al menos, de lunes a viernes. Frente al resto de los vuelos, operados por Air Nostrum con un pasaje de cien asientos, el A320 tiene capacidad para 180 pasajeros. Ayer, lunes, con el estreno de la temporada de invierno llegó el primero.

Más que un estreno es un retorno. Iberia llegó a operar la ruta en su totalidad antes de la pandemia –con muchos mejores números que ahora a base de aviones grandes y precios competitivos–. Luego, fue desapareciendo hasta dejar del todo la conexión en manos de Air Nostrum y plantear una oferta que nunca volvió a ser la misma (hasta el punto de que el Gobierno ha sancionado a la compañía varias veces por incumplimientos en la operatividad mínima pactada).

El Ejecutivo, al anunciar este fin de semana el arranque de una campaña invernal muy ensombrecida por la pérdida de cuatro rutas de Ryanair, destacaba el incremento de «casi un 20% en la oferta de plazas» en la ruta con Madrid, «gracias a la incorporación de un avión de 180 plazas de lunes a viernes en el primer Madrid-Santander del día». Por concretar, el avión de Iberia despegará entre semana de la capital a las 07.10 de la mañana y aterrizará en Santander a las 08.20 horas. Ese mismo avión partirá del Seve Ballesteros de lunes a viernes a las 09.00 –ayer salió con algo de retraso– para aterrizar en Barajas a las 10.10.

Aunque no es el plan inicial –lo que se anunció en su día es que ese avión sería el último de cada jornada procedente de la capital, que pernoctaría y que sería el primero en despegar de Cantabria–, es una mejora sensible. Y hablando de salidas tempranas, el Ejecutivo también destacaba en su nota que «se implementa una nueva pernocta, los domingos, siendo cinco los días que un avión programado para despegar rumbo a Madrid duerme en el aeropuerto Seve Ballesteros».

«De esta manera –señalaban en el texto–, el Gobierno de Cantabria ha conseguido que todos los días laborales de la semana, de lunes a viernes, un avión despegue de Santander a Madrid a las 06.30 de la mañana. Con este logro, cualquier empresario puede estar antes de las 11.30 de la mañana –haciendo una breve escala en Madrid– en ciudades como Düsseldorf, Fráncfort, Múnich, Zúrich, Ámsterdam, Bruselas, Londres, Roma, Milán, Venecia o Turín».