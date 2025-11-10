El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un operario trabaja en la eliminación de un nido de avispa asiática en Labarces. Javier Rosendo

La avispa asiática se estabiliza

Las cifras muestran una tendencia decreciente en el número de nidos actuados en los últimos tres años

Nacho González Ucelay

Nacho González Ucelay

Santander

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:11

Quince años después de posarse sobre Cantabria y colonizar gran parte de la región, donde ha encontrado las condiciones idóneas para avecindar –una temperatura adecuada ... y una extraordinaria despensa de agua y alimentos para subsistir–, la avispa asiática parece haber dado por acabado su proceso expansivo, ya difícil de continuar, para concentrarse definitivamente en su etapa de asentamiento. Lo dicen las cifras, que muestran una tendencia decreciente en el número de nidos actuados a lo largo de los últimos tres años, y lo corroboran los especialistas, que aunque siguen insistiendo en que no es un animal de paso sino que vino para quedarse, piensan que la presencia en la provincia de la vespa velutina nigrithorax (su nombre científico) se ha estabilizado.

