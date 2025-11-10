La avispa asiática se estabiliza

Quince años después de posarse sobre Cantabria y colonizar gran parte de la región, donde ha encontrado las condiciones idóneas para avecindar –una temperatura adecuada ... y una extraordinaria despensa de agua y alimentos para subsistir–, la avispa asiática parece haber dado por acabado su proceso expansivo, ya difícil de continuar, para concentrarse definitivamente en su etapa de asentamiento. Lo dicen las cifras, que muestran una tendencia decreciente en el número de nidos actuados a lo largo de los últimos tres años, y lo corroboran los especialistas, que aunque siguen insistiendo en que no es un animal de paso sino que vino para quedarse, piensan que la presencia en la provincia de la vespa velutina nigrithorax (su nombre científico) se ha estabilizado.

Según los datos recabados por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, en Cantabria se han eliminado en lo que va de este año un total de 2.055 nidos de avispa asiática, una cifra que no va a variar en los próximos meses, o no al menos sustancialmente, habida cuenta de que su presencia se reduce a la mínima expresión en otoño.

La mayoría de ellos, 1.650, han sido destruidos por operarios de la empresa pública Tragsatec, y el resto por personal del Servicio de Emergencias de Cantabria (Semca), que ha suprimido 152, y efectivos de los parques de bomberos de Santander (159), Torrelavega (54), Camargo (19) y Castro Urdiales (21).

Avispa asiática Vespa Velutina Características morfológicas Antenas negras Alas de color ahumado Cabeza negra Tórax muy oscuro Primera línea del tórax estrecha Mandíbulas amarillas Patas amarillas y negras Aguijón oscuro

Esos 2.055 anidamientos son 1.719 menos que los retirados en 2023 (3.774) y 652 menos que los destruidos en 2024 (2.707), siempre de acuerdo con la información facilitada por la Consejería, que distingue entre los nidos visitados y los nidos tratados –hay algunos a los que por su peligrosidad no se puede acceder– y los nidos fumigados y eliminados, que son aquellos sobre los que en realidad se ha actuado porque, en ocasiones, o no se dan las condiciones para poder hacerlo o ya han sido eliminados por otros agentes.

Hibernación

Con esas cifras se han retirado a hibernar las avispas asiáticas –todas ellas reinas fecundadas– que han sobrevivido a las técnicas de captura que están aplicando el Gobierno regional, los ayuntamientos y algunos particulares en su batalla contra esta especie (cuya expansión no puede entenderse sin el papel que representa el clima), y que la próxima primavera, allá por marzo o abril, despertarán de su letargo para comenzar, otro año más, la reconquista del terreno cedido durante el invierno.

«La vespa velutina es un insecto colonial que muere cada año. Tan solo las reinas fecundadas logran llegar vivas al siguiente. El resto de la colonia se muere. Así que podría decirse que es como partir de cero cada año, aunque, claro, con un remanente de reinas que, al despertar, se encargan del repoblamiento», dice Jesús Varas, jefe de la Sección de Fauna y Flora Silvestre de la Consejería de Desarrollo Rural, que, en este sentido, recalca la gran importancia que tiene actuar sobre ellas en primavera. «En esa época son pocas, son reinas fecundadas y se las puede atrapar con una cierta facilidad». No hay, pues, días mejores que esos para neutralizar al insecto, «sobre todo teniendo en cuenta que una avispa reina fecundada muerta es una colonia que no se desarrolla».

A la luz de las cifras, él también interpreta que la presencia de la vespa velutina podría haberse estabilizado en Cantabria. «Dicho con todas las precauciones, porque su expansión depende en gran parte de la climatología, parece lógico pensar que, una vez que la avispa asiática ha colonizado ya un territorio, su crecimiento se haya ralentizado», concluye el especialista, al que la reducción de la cantidad de nidos hallados y destruidos que se viene observando en estos últimos tres años le hace pensar que la cifra de reinas no solo no ha ido en aumento sino que ha disminuido.

Por lo pronto, recuerda Varas, y para alivio del sector apícola, de largo el más castigado por la presencia de la avispa asiática, que está considerada un depredador voraz de abejas melíferas, «su actividad ha empezado a decaer justamente ahora, coincidiendo con la llegada del otoño», cuando la bajada de las temperaturas propia de esta estación mata a las obreras y a los machos y somete a las reinas a un estado de diapausa en el que permanecen meses.

Y también justamente ahora, cuando los árboles tiran la hoja y los nidos se aprecian mejor, «es cuando más crece la demanda ciudadana para retirarlos», dice el jefe de la Sección de Fauna y Flora Silvestre de la Consejería, que concluye con un mensaje muy tranquilizador: «la mayoría están vacíos porque la colonia ya ha muerto».