«Con la ayuda adecuada, se cumplen los sueños» Jefferson David Colorado Cabezas, en su gimnasio de la calle Ruiz de Alda. / Daniel Pedriza Jefferson David Colorado | Beneficiario del programa de autoempleo 'Incorpora' Gracias al asesoramiento del programa Incorpora y a la ayuda económica de Microbank ha podido salir adelante creando su propia empresa MARIANA CORES Martes, 28 mayo 2019, 07:43

La vida de Jefferson David Colorado Cabezas (Guayaquil, Ecuador, 1977) cambió de manera radical cuando en su camino se cruzó el programa de Autoempleo Incorpora, de la Caixa, gestionado por la Asociación Cantabria Acoge. Llegó en un momento duro, cuando se había quedado sin trabajo. Pero la confianza en sí mismo y las ganas de salir adelante, y el instinto de dejarse guiar por un buen consejero, dio un giro a su vida. Sin miedo a meter horas trabajando y acostumbrado al sacrificio, en agosto de 2018 abrió su gimnasio en Santander. «Recuerdo los primeros momentos. Fueron muy duros, no tenía apenas ninguna máquina, pero míranos ahora, con un gimnasio completo», comenta satisfecho. Confiesa que en sus ratos libres, «como vía de para desestresarme», tapiza los muebles de sus amigos. «En mi país era oficial de tapicería», recuerda.

-¿Cómo surgió la idea de montar su propio gimnasio?

-Llevo muchos años dedicándome a entrenar. Me propuse dar el siguiente paso y dedicarme a ello profesionalmente. Estuve varios años preparándome y formándome en el entrenamiento personal y la nutrición. Aún sigo haciéndolo. La formación debe de ser continua. Pero el verano pasado me quedé sin trabajo y decidí montar mi propio gimnasio y centro de entrenamiento personal, porque además de quedarme en la calle, también dejé colgada a toda la gente que en ese momento confiaba en mi trabajo y sigue haciéndolo: mis clientes. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos.

«Antes de emprender hay que estudiar bien el proyecto, tener paciencia y seguridad»

¿Cómo le han ayudado desde el programa Incorpora de 'la Caixa'?

-Desarrollando un plan de empresa personalizado para poder detectar la viabilidad del proyecto, además de los puntos fuertes y débiles del mismo; guiándome en qué debía mejorar en el día a día y los ingresos mínimos que debía conseguir para hacer frente a todas mis obligaciones. Me ayudaron con el proceso de financiación, a través de Microbank. Sin la ayuda del préstamo era imposible poner en marcha el gimnasio. Además, durante este primer año he tenido el respaldo del técnico de autoempleo, a quien consulto sobre cualquier tipo de imprevisto.

-¿En qué consiste este programa? ¿Quién puede acceder al mismo?

-Su objetivo es ayudar a desarrollar la idea que presentas mediante citas personalizadas. Sobre esto, se trabaja buscando la mejor opción, elaborando un plan de negocio. Y lo más importante, miden los tiempos a la hora de poner en marcha la actividad. Es esencial al inicio utilizar todos los recursos y ayudas existentes para arrancar. Al programa pueden acceder aquellas personas que se encuentren con dificultades, no solo desde un punto de vista económico, sino también personales. Poner en marcha un pequeño negocio a través de su experiencia, conocimientos o aficiones, que ayude al emprendedor a obtener unos ingresos, con el objetivo de asentarse en el mercado laboral.

-No todos llevamos dentro un empresario. ¿Cómo le guiaron los profesionales de Incorpora? ¿Qué debe plantearse cualquier persona antes de poder emprender?

-Me ayudaron no solo a poder conseguir el dinero necesario para poner en marcha la actividad, sino que me animaron a dar el paso. Además, me acompañaron en su arranque. Recuerdo que a las pocas semanas de abrir debía presentar los impuestos que generaba mi actividad y rápidamente me solucionaron el problema. Una persona, antes de emprender, debe estudiar bien la idea que tiene, tener paciencia y dar el paso con total seguridad. Apoyarse en los profesionales, como los técnicos de autoempleo del programa Incorpora. Con la ayuda adecuada, se cumple el sueño.

-¿Qué caracteriza a su gimnasio?

-Si bien cumplo con las mismas funciones que cualquier otro gimnasio, me caracterizo por los entrenamiento personalizados. Me encargo de mostrar resultados rápidamente, porque tengo como principio ayudar a otros a sentirse bien consigo mismos y que se sientan satisfechos, además de hacerles sentir como en casa.

-Los inicios resultaron complicados. ¿Cómo enfrentó este reto sin tirar la toalla?

-Fueron muy duros y aún lo siguen siendo, porque cada vez hay más trabajo y soy una persona muy responsable. Sigo adelante con la fuerza de mi madre, mi hermana y mi hija Jeili, que son mi motor, para seguir luchando cada vez más.

-Como autónomo, ¿cuáles son los mayores problemas a los que se enfrenta?

-La verdad es que me gustaría pensar que no voy a tener ningún problema y tratar de hacer las cosas lo mejor posible para que el gimnasio pueda continuar creciendo y sus clientes puedan estar satisfechos con el trabajo.

-A la hora de poner en marcha su proyecto, ¿qué parte le resultó más complicada?

-Fue complicado al principio, porque nadie confía en tu proyecto y se siente mucha impotencia. Pero todo cambió un día. Recuerdo entrar en mi banco, CaixaBank, y dar con la sonrisa de mi gestora, Leticia. Les presenté mi proyecto y el mismo día me pusieron en contacto con Javier, de Incorpora. Necesito agradecérselo a todos.