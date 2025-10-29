El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Juan Manuel Serradilla, junto a su hija Sara. DM

Sara Serradilla

Hija del cántabro ingresado en Vietnam
«La ayuda recibida de desconocidos nos hace recuperar la fe en la sociedad»

Se encuentra en Saigón para acompañar a su padre en el hospital al tiempo que se ocupa de los trámites para lograr repatriarle lo antes posible

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Sara Serradilla voló a Saigón el día en que le comunicaron que su padre, Juan Manuel, se encontraba ingresado en un hospital con una pancreatitis ... aguda que le causó una grave infección. Desde allí ha puesto en marcha todo el mecanismo para repatriar a este vecino de El Astillero, de 76 años, que lucha por su vida desde el pasado 10 de septiembre. «Esto está siendo algo tremendo», asegura con la esperanza puesta en el 'crowdfunding' abierto en internet para lograr los 200.000 euros que cuesta fletar un avión medicalizado de vuelta a España. Con más de seis horas de diferencia, Sara responde a El Diario Montañés.

