Batet confía en que habrá avances importantes en la reunión del presidente Sánchez y Revilla Javier Cotera La ministra asegura que los encuentros con el jefe del Ejecutivo no son solo protocolarias DM . Santander Jueves, 19 julio 2018, 07:47

La ministra de Administraciones Territoriales, Meritxell Batet, cree que de la reunión que tendrán en La Moncloa el día 31 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, saldrán «avances importantes» porque «ésa es la línea» que se ha marcado como objetivo. Batet lo ha dicho así tras el encuentro que ha tenido en el Gobierno de Cantabria con Miguel Ángel Revilla para preparar los temas que se abordarán en la reunión del día 31.

Ese encuentro de Sánchez y Revilla es parte de la ronda que el presidente está teniendo con los jefes de Gobierno de las distintas comunidades, por orden según la fecha de aprobación de sus estatutos.

Revilla ha reiterado que Cantabria llevará a esa reunión con Sánchez las reivindicaciones que ya ha hecho, como el tren de alta velocidad, el pago de la financiación del Hospital de Valdecilla, o los fondos para la Fundación Comillas, la ley de dependencia o la implantación de la Lomce. «Son las reivindicaciones de siempre y la ministra se las hará llegar al presidente, de manera que cuando estemos allí sepa qué planteamientos son los que voy a hacer», ha señalado Revilla.

El presidente ha lamentado que en los últimos años estas reivindicaciones de Cantabria no obtuvieron respuesta del Gobierno central. «No es que no fueran atendidas, es que ni siquiera había una explicación de por qué no se cumplía lo que estaba escrito», se ha quejado. Revilla ha recordado que en los últimos años el anterior jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, no lo recibió y ha añadido que tampoco tuvo respuesta de la exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Pero cree que «eso ha cambiado» y confía en que las peticiones de Cantabria sean atendidas por el nuevo Gobierno.

La ministra ha dicho que trasladará toda la información de las reivindicaciones de Cantabria a Sánchez. «Por supuesto hay papeles y muchas de ellas las conocemos, porque son históricas», ha apostillado. Batet ha considerado que la explicación, «el contraste y la toma de contacto concreta« son importantes antes de la reunión con Sánchez, para poder «apuntar los matices», ver las prioridades y fijar un calendario para poder ir asumiendo compromisos.

Por eso, ha agradecido a Revilla que la reciba en Cantabria y ha destacado que la reunión ha sido «fructífera». «Me voy con toda la información para que la reunión del día 31 sea lo más fructífera y concreta posible», ha recalcado.

La ministra ha explicado que el objetivo de Sánchez era que las reuniones con los presidentes autonómicos «no fueran solo de cortesía o protocolarias», sino que se pudieran abordar «cuestiones concretas de interés». «Hay muchas cosas que llevan mucho tiempo paradas o esperándose y tener un conocimiento profundo de ello era una prioridad para el presidente del Gobierno», ha indicado.

A su juicio, hasta ahora ninguna de las reuniones que ha tenido Sánchez con los presidentes autonómicos ha sido «solo para saludarse», sino que «en todas ha habido avances importantes». «Ésa es la línea que ha marcado el presidente del Gobierno y yo estoy segura de que el desarrollo de las reuniones que quedan por venir, entre ellas la del presidente de Cantabria, van a seguir en esta línea», ha subrayado.

Batet también ha dicho que para el Ejecutivo de Pedro Sánchez la cooperación entre gobiernos «es una prioridad».

Javier Cotera

Y a su llegada a la sede del Gobierno cántabro, la ministra se ha encontrado a un grupo del colectivo Jusapol, por la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con otros Cuerpos de Seguridad, que la han recibido con una pancarta. Le han entregado una pulsera de Jusapol y le han trasladado sus reivindicaciones. «Una viuda de guardia civil cobra menos que la de un mosso», le han dicho, antes de pedirle que traslade en el Gobierno sus demandas.