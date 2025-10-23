Benjamín azota Santander con rachas de 111 km/h El vendaval deja a su paso desprendimientos de cascotes, contenedores arrastrados, ramas esparcidas por la calzada y daños en señales | El 112 ha gestionado 24 incidencias por el temporal desde esta madrugada

Cartel publicitario de venta de coches desprendido en la calle Castilla, con un camión de bomberos llegando a la zona, sobre las siete de la mañana.

Mariña Álvarez Santander Jueves, 23 de octubre 2025, 08:08 | Actualizado 09:00h. Comenta Compartir

Todo transcurría tranquilo, sumido en el peculiar otoño veraniego que parecía haberse instalado en Cantabria, hasta que, sobre la una de la madrugada, la gran borrasca Benjamín rompió la calma de la noche con su rugido. Irrumpió en la costa con fuertes rachas y grandes olas, en medio de un calor de surada que disparaba los termómetros a más de 25º pasada la medianoche. Ha ido aumentando hasta que a primera hora de la mañana dejó en Santander la racha máxima: 111 km/h a las siete de la mañana, la quinta más alta de España.

Desde la llegada de Benjamín, y hasta las siete de la mañana de hoy, el Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha coordinado un total de 24 incidencias derivadas de 52 llamadas relativas al fuerte viento que azota la Comunidad.

🌬️ Rachas máximas de viento (km/h) hasta las 07:45



🔝 110 km/h en Cueto (Santander)

⬆️ 100 km/h en el Aeropuerto de Santander (Camargo)

También se superan 90 km/h en San Vicente de la Barquera, Torrelavega y Castro Urdiales pic.twitter.com/5RE8oYFmPD — AEMET Cantabria (@AEMET_Cantabria) October 23, 2025

La mayoría de los incidentes se concentran en la franja litoral, y en la ciudad ha habido desprendimientos de cascotes, hay ramas y árboles caídos, el mobiliario urbano ha sufrido daños, hay contenedores tirados en medio de la calzada y señales afectadas. En la calle Castilla, sobre las 06.15 de la mañana un enorme cartel publicitario de venta de coches anclado a una fachada se cayó en pedazos sobre la acera. Los bomberos y la Policía Local acudieron movilizados por el 112 para retirar las planchas.

Ampliar Árbol caído en El Sardinero, a la altura de la Segunda. M. C.

Si en la costa el viento está siendo lo más llamativo, en puntos del interior de la región el temporal entró con bastante lluvia. Como en San Roque de Riomiera, donde se han acumulado 21,2 litros, o en Ramales de la Victoria, donde la lluvia ha dejado acumulaciones de 19,8 litros.

Las previsiones para hoy Alerta roja en el litoral por olas de ocho metros

El litoral de Cantabria se lleva la peor parte, con esa alerta roja por fenómenos costeros adversos que la Aemet mantiene activada para el día de hoy entre las 08.00 y las 11.00 horas. En esas tres horas se anuncia mar combinada del noroeste de 7 a 8 metros, y viento del oeste o noroeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8), localmente de 75 a 88 kilómetros por hora (fuerza 9) mar adentro. El resto de la jornada el litoral estará en aviso naranja por el mismo fenómeno. La previsión es de viento del oeste o noroeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8), localmente de 75 a 88 kilómetros por hora (fuerza 9) mar adentro, y mar combinada del noroeste de 5 a 7 metros. Pasado este nivel de riesgo se rebaja la peligrosidad, bajando el aviso a nivel amarillo entre el final de la jornada de mañana y las 08.00 horas del viernes, por mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros.

Toda la Comunidad está también en aviso amarillo por fuerte viento hasta las 10.00 horas en Liébana, centro, valle de Villaverde y la Cantabria del Ebro, ampliándose en el litoral hasta las 16.00 horas. La previsión es de viento del oeste y noroeste de 80 kilómetros por hora en la Cantabria del Ebro y Liébana, y de 90 kilómetros por hora en el litoral, el centro y el valle de Villaverde.

Recomendaciones del 112

Ante la llegada de mala mar el 112 solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Por la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Ante cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.